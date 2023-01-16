1/16上市、櫃企業營運快報

今（1/16）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車零配件廠東陽自結去年稅前淨利新台幣25.97億元，較前年7.67億元大增2.39倍，創2018年以來高點，去年自結每股稅前純益4.48元。

其中東陽去年12月自結稅前淨利8278萬元，較前一年同期成長79%，去年12月匯兌損失3868萬元。

2.反映水泥、紙漿等原料上漲，調整產品售價，國內矽酸鈣板龍頭大廠惠普(8424)2022年營收創歷史新高；惠普指出，在手的內裝修新工程專案仍處高峰，反映成本產品價格還在高水位，樂觀看今年全年營運成長。

惠普去年合併營收10.32億元，年成長15.84%，首度破10億元。

3.美時（1795）16日宣布，旗下癌症用藥Nintedanib學名藥證申請，已得到美國FDA的「暫定審查核可」（Tentative Approval），該藥原廠為百靈佳殷格翰的OFEV，美時將在正式取得藥證後進行上市活動。

4.配合2050國家淨零政策，加速建置離岸風電綠電進程，經濟部中央地質調查所已於2022年完成彰濱離岸風場區域尺度海域地質調查，同時於網站上發布調查成果，將提供作為個案風場工程尺度調查之基礎地質資料，可望縮減廠商規劃及進行地質調查之時程與經費，加速風機建置及綠電產出時程。

完成海域地質調查之成果已發布於資訊系統，包括地質架構、敏感與限制開發區位、生態與保育及民生經濟利用等，線上開放提供各界查詢利用。

5.繼上周四台積電(2330)，上周五力積電(6770)後，晶圓代工廠聯電(2303)今(16)日下午接棒舉行法說會。聯電去年營收創歷史新高，年增率高達3成，但目前終端消費力道低迷，成熟製程需求趨緩，第一季業績將隨著產業趨勢向下，對全年展望及價格走勢看法將成為焦點。

6.受到國際廢鋼原料行情續漲激勵，豐興（2015）16日開出的本周盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，其中廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋每公噸上漲400元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,000元，鋼筋每公噸牌價為20,900元，型鋼每公噸牌價維持26,800元。