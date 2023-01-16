1/16盤中熱門焦點股

今（1/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）營運持續升溫 外資按讚台達電

台達電（2308）今開高後，持穩在高檔趨堅，迄上午10：12的市價暫報284.5元，上漲2.52%，表現不錯。

美系外資評估，台達電在2023第一季營收年增幅度有機會高達20％，加上伺服器電源、樓宇自動化、IA出貨量亦可望因中國解封而受惠，重申台達電「買進」評等，目標價為368元。

台達電去年一路旺到年底，在主要事業部營運大多維持在高檔下，12月營收為344.22億元，只比11月的歷史次高小減3.6％，第四季營收1056.6億元與第三季歷史新高的距離則僅有6億元、創歷史次高，2022全年營收3844.43億元、創下歷史新高，比2021年成長22％。

台達電2022年以來明顯受惠於風扇、伺服器電源、樓宇自動化等產品出貨暢旺，營收一路向上，即使華東封控一度影響台達電營收，台達電也很快就全部補回來，加上從2022年中開始半導體零組件缺料大幅舒緩、車廠客戶終於能順利產出，電動車從今年中開始回到每個月營收都改寫歷史新高的軌道，去年上半年很疲弱的IA，第四季開始也逐漸恢復活力。

雖然通膨、戰爭對景氣影響大，不過台達電產品線應用於工業產品、B2B居多，與台灣大部分電子業服務消費性電子產品不同，台達電2022下半年不僅沒有直接受到景氣不佳的衝擊，第三季營收還創下歷史新高，即使在第四季也能改寫單月營收歷史次高。

而以12月來說，台達電營收還能站在相對高點、為344.22億元，主要事業部12月營運都與11月差不多，不過電動車部門因為車廠客戶耶誕假期而出貨減少，12月營收未能繼續創單月歷史新高，而被動元件子公司乾坤也因為iPhone新機出貨旺季已過，12月營收比11月下滑。

也因為第四季每個月的營收都站在相對高點，帶動第四季營收來到1056.6億元，與第三季相差無幾，符合先前法說會估第四季營收只會比第三季少一點點的預期，而全年營收則以3844.43億元創歷史新高。

以第三季台達電因為營收衝高帶動經濟規模放大，而創下獲利首度破百億元的紀錄，第四季營收與第三季相當接近下，一般看好台達電第四季獲利有機會再度挑戰百億元大關。（工商時報 吳筱雯、數位編輯）

（2）台光電觀音廠大火股價重挫 台燿聯茂IN

桃園市政府消防局16日表示，位在觀音區的台光電子材料公司昨晚發生火警，所幸無人員受傷受困，救災人員截至早上7時45分仍在進行殘火處理，財物損失及起火原因仍在調查中。

消息面使台光電（2383）今甫開市即重挫，早盤最低點一度觸及169.5元，迄上午9：13的市價暫報172.5元，仍大跌4.17%；相被市場聯想可能具轉單效應的台燿（6274）、聯茂（6213）現下則分別暫報大漲4%、3.27%。

消防局表示，119勤指中心昨晚9時45分接獲報案，觀音區的台光電子材料公司發生火警，由於現場有危險物品，消防局陸續派出98名救災人力及32輛消防車、2輛救護車前往救災。

消防局指出，現場為地上3層鐵皮結構建築物，起火層在第1層，初步了解，現場有存放丙酮、丁酮等危險物品，燃燒1樓機台及管線，所幸無人員受傷受困，截至上午7時45分，救災人員仍在進行殘火處理，但詳細的財物損失及起火原因仍在調查中。

觀音區市議員吳進昌在臉書（Facebook）貼出緊急公告表示，火災已獲控制，但濃煙夾帶化學噁心惡臭味飄向下風處，請附近民眾緊閉門窗，打開空氣清淨機過濾並避免外出，以免吸入廢氣。

根據公司官網資料，台光電子材料股份有限公司成立於1992年，主要從事銅箔基板、黏合片及多層壓合板的製造、加工與銷售。

（中央社；工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台光電(2383)：桃園廠大火，盤初股價一度大跌逾5%並失守季線、170元大關，公司重訊公告以其他廠支援產能後，跌幅快速縮減至約2%。

2.欣興(3037)：載板升級趨勢不變，法人看好換機潮挹注營運，三大法人上周五齊買超合計2653張，今早攻高來到130元。

3.晶碩(6491)：消費概念股迎紅包行情，激勵早盤股價大漲近半根停板，改寫前高。

4.視陽(6782)：眼球商機壯大，今早擁買盤搶進，股價重返300元之上。

5.東哥遊艇(8478)：去年營收創高，受惠豪華遊艇買氣不墜，訂單已排至2025年，13日獲外資大舉買超997張，盤初強漲逾7.5%，拉出一根紅棒。

6.台(6274)：PCB族群受青睞，不理外資持續調節，今帶量衝高逾半根停板，收復60關、5日線。

7.台積電(2330)：法說後多頭續上行，盤初再開高6元、為506元，助攻大盤向萬五挺進。

8.南亞科(2408)：台版晶片法研發經費門檻擬訂50～100億，有望擠進安全名單，盤初走高收復5日線。

9.中鋼(2002)：2月鋼品盤價調漲500~1000元，為時隔8個月再次開出紅盤，盤初小漲慶祝。

10.佳大(2033)：股價自去年12月底啟跌，近期受鋼市回溫消息帶動回穩，今早爆量強彈逾半根停板，5日線、月線一次拿回。

11.長榮(2603)：上海航交所公布運價指數（SCFI）上周跌2.8％，連續2周下跌，歐洲、美西線跌幅超過2％，股價開高走低。

12.裕民(2606)：上周五BDI指數續跌逾3%，跌勢未止，股價受制50元關卡。

13.新唐(4919)：去年營收年增1％，保住正成長。在中國市場重新開放下，2023年下半年可望見到復甦。股價平盤震盪守5日線。

14.創意(3443)：去年營收大增近六成，今年續拚再創高，股價維持高檔不墜。

15.信驊(5274)：美系外資調降信驊評等至「減碼」，目標價下修至1515元，股價在2000元關前震盪，仍是股后。

16.元太(8069)：與BMW再度合作推出新款變色概念車，引起市場關注，股價守月線大關。

17.華鎂鑫(8087)：去年12月營收跳增，股價大漲後獲利回吐，股價連2天向下。

18.光群雷(2461)：看好海外市場成長性，今年營收看兩位數成長，盤整結束，早盤爆量大漲4%。

19.汎銓(6830)：去年業績亮晶晶，今年營運續向上，100元形成短底，漲幅達2%。

20.台泥(1101)：庫藏股+大陸需求落底回升，股價不再委屈，今日再創高點且改寫近5個月高價。

21.聯華食(1231)：民生剛性需求加上年節採購旺季，股價一路噴，創下近半年高點，挑戰80元。

22.材料-KY(4763)：絲束及醋片需求強勁，基本面護航股價守住250元之上，攻漲2.5%沿5日線走強。

23.麗臺(2465)：清庫漸收尾加上輝達推新品，今早放量續揚，朝年線靠攏。

24.藥華藥(6446)：申請Ropeg馬來西亞PV藥證，進軍東南亞，今早向上突破兩道均線。

25.合庫金(5880)：外資13日轉買超，早盤開高走高，領漲金融股。

26.中租-KY(5871)：隨著陸全面解封，獲利成長可期，早盤彈漲收短均。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）貨櫃三雄軟腳 2023首季財報將是止跌與否關鍵

受制農曆年前源自上海航交所最新貨櫃運價指數SCFI持續傳來重挫負面因子，使貨櫃三雄長榮海運（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）今開高後震盪走低，與盤中加權股價指數一度大漲逾百點，表現相對悲情。

迄上午10：14的市價，長榮、陽明與萬海的市價分別暫報151元、61.1元與74.2元，下挫0.98%、1.29%及0.4%。

貨櫃三雄在2022年都大賺錢，公司分派的年終獎金也令人稱羨，且在2023潛在分派的現金股利也滿樂觀，但市場普遍預期今年將大不同了。

除去年12月營收普遍大幅滑落外，今年首季營收向下修正仍普被悲觀預期，尤其SCFI的貨櫃航運報價跌跌不休，市場多關注貨櫃航運族群營運是否已瀕損益邊緣？答案雖待觀察，且首季財報還遙遠，但與去年同期比較，鐵定大幅衰退已是無法掩蓋趨勢。

業內人士表示，就基本面格局看起來，貨櫃三雄短期仍將弱勢整理，畢竟景氣高峰已過，未將逐漸回歸平淡。※投資理財有風險變數，業內看法與投資建議，僅供參考。（工商時報 數位編輯）

（5）封關前衝刺 台積電市值重返13兆元大關

台積電（2330）美股ADR上周五收小跌0.23％，今（16）日股價一早衝上508元，雖未越過上周五高點509元，但早盤多維持在約504元及505元、上漲4～5元附近，市值重返13兆元大關。

台股虎年封關在即，明天將是最後一個交易日，台積電全力展開衝刺，股價守住500元大關，呈現盤堅走勢，市值也來到13兆元以上；但美中不足的是，今天明顯量能萎縮，且逢高調節壓力不小。

台積電上周四公布去年全年賺逾1兆元大關，每股稅後盈餘（EPS）衝上39.2元，儘管市場對今年台積電營運看法保守，認為可能出現小幅年減，但公司釋出的訊息仍屬正面，預估仍可望較去年成長。

在公司給出正向內容後，外資上周五狂敲49,026張，投信及自營商都大買，合計三大法人買超50,741張，法人連現連7日買超11萬多張，為近年來罕見的大動作買超。（工商時報 呂淑美）

（6）治罕病新藥提前收案 康霈帶量衝高

康霈（6919）16日宣布，研發中治療罕見疾病竇根氏症（Dercum’s Disease）新藥CBL-514注射劑，已納入美國二期臨床最後一位受試者，預計4月完成試驗及相關數據收集，並在Q3取得臨床統計結果。

消息面激勵興櫃掛牌康霈股開高走高，迄上午11：07的成交價暫報150.5元，大漲8.16%，成交1,444張，表現搶眼。

該試驗是在2022年10月開始收案，今年1月完成，共納入12位受試者。

執行長凌玉芳表示，此二期臨床試驗主要目的為評估CBL-514的療效、安全性與耐受度。共納入12位至少具有4顆痛性脂肪瘤的竇根氏症患者，分為2個劑量組別，評估指標為受試者的痛性脂肪瘤在給予CBL-514治療後4周與8周的療效。

若試驗結果符合預期，除了向美國FDA申請罕見疾病資格認定（ODD），也將繼續展開竇根氏症二期雙盲臨床試驗，並啟動CBL-514應用於罕見疾病治療的授權洽談，讓CBL-514除了醫美局部減脂外，也可同步與其他國際藥廠合作。

竇根氏症（Dercum’s Disease）是一種慢性且復發性強的嚴重罕見疾病，患者軀幹及四肢會有多顆皮下脂肪異常堆積的痛性脂肪瘤或脂肪腫塊，並伴隨該部位自發性劇烈疼痛（痛性脂肪瘤），其疼痛是灼痛和灼熱的，並且是超過3個月以上的嚴重慢性疼痛，會導致患者無法正常生活，其症狀不會自發性緩解或消失，且其痛性脂肪瘤可能在短時間變大。目前尚未確定發病原因，很可能與脂肪組織代謝障礙有關。

目前在美國約有12.45萬名竇根氏症病患，在歐洲則約有24萬名病患，女性發病率約為男性的5到30倍。

根據國際調研機構報告（Global Dercum’s Disease Market Research Report），2019年竇根氏症美國市場為37.4億，約占全球市場的34％，推估全球市場為109億美元，依7.1％年複合成長率（CAGR）推估 2028年全球市場為203億美元。目前全球尚無治療竇根氏症的藥物或產品核准上市，僅能以外科手術或其他藥物緩解症狀。抽脂或手術切除是比較常見的治療方法，但副作用明顯且風險較高，術後恢復期較長也容易復發；現有的緩解藥物則僅能短暫緩解疼痛，但療效不佳且副作用大，也無法減小脂肪瘤。

CBL-514注射劑是全球首創的505（b）（1）全新小分子新藥，能誘導脂肪細胞凋亡來減少注射部位局部脂肪，不會造成其他組織細胞壞死或損傷，且具有良好的藥品安全性與耐受度，可說是脂肪細胞的標靶治療，研究指出減小痛性脂肪瘤有助於治療竇根氏症，因此，CBL-514可減少注射部位脂肪的特性可能具有治療竇根氏症的潛力。

(工商時報 杜蕙蓉、數位編輯)

（7）美時肺癌用藥 獲美FDA暫時審查核可

美時（1795）16日宣布，旗下癌症用藥Nintedanib學名藥證申請，已得到美國FDA的「暫定審查核可」（Tentative Approval），該藥原廠為百靈佳殷格翰的OFEV，美時將在正式取得藥證後進行上市活動。

受惠消息面挹注營運正向發展，美時今開高震盪走高，迄中場11：13的市價暫報237.5元，上漲3.26%，表現亮麗。

根據IQVIA的統計數據，2021年度OFEV在美國銷售金額約為18億美元。

總經理Petar Vazharov表示，Nintedanib獲美國FDA的暫定審查核可通知，讓美時的肺癌用藥產品線新添生力軍。繼2022年Lenalidomide在美國國成功上市後，公司會不斷地尋求更多、更好的機會，以增加美時整體在美國藥品市場的競爭力。

此次Nintedanib取得美國FDA的暫定審查核可，不僅展現了美時在口服癌症用藥市場愈見精進的實力，也為了提供全球患者可負擔的癌症藥品持續努力。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（8）訂單破浪 東哥遊艇衝漲停挑戰新高價

東哥遊艇（8478）訂單能見度高，2023年營收、獲利有望再創新高，股價今天盤中買盤再起，攻上344元漲停價位，將挑戰去年12月20日的344.5元史上新高價。

東哥遊艇2022全年合併營收55.55億元、年增21.98％，續創歷史新高。由於豪華遊艇買氣不墜，目前在手訂單交期已達2025年，訂單能見度充足。

東哥遊艇金福廠、同利廠產值持續增加，有望提升2023年營收成長，2024年產能將全開。目前豪華遊艇市場供需結構緊俏，2023年交付遊艇的平均售價將進一步提升5~10％。

因生產交期是1年到1年半，漲價效益後續還會發酵，2024年維持成長趨勢，法人預期東哥遊艇2023年營收將有20％以上成長，獲利亦有2成以上成長動能，預期2022年上看2個股本，2023年進一步提高到2.5個股本。（時報資訊 莊丙農）