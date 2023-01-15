1/16盤前》電動車客戶擴大布局 這檔加分

台股今（1/16）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.不少金融股2022年災情慘重，深受股債投資評價損失和防疫保單衝擊，但金融圈發現，去年第四季外資顯著逢低加碼，據寬量國際最新統計顯示，外資第四季大舉進場回補金融股，以歐系外資表現最搶眼，包括安本投資管理、瑞銀資產管理、北方信託環球投資、貝萊德集團英國公司、瑞典銀行這五大外資法人機構最具代表性。

2.台積電法說營造「上半年利空成真、放眼下半年復甦」氛圍，法說後股價大漲帶動台股續揚，距離「萬五」大關僅一步之遙。法人指出，台股封關剩下短短兩個交易日，若能以萬五之姿亮麗封關對多頭士氣是一大助益，台股金兔年行情期待感更高。

3.市場瀰漫通膨降溫的樂觀氣氛，加上美企財報季登場銀行股報喜，美股13日全面收紅。道瓊指數收漲逾百點，標普指數與那斯達克指數不僅收在1個月高點，同時創2個月來最大周漲幅。

金融股是周五標普指數的撐盤主力，摩根大通和美國銀行第四季財報優於預期，富國銀行與花旗集團營收雖佳但獲利未達標，然這四家銀行股價全漲，標普500金融股指數收高1.6％。

4.美國消費者物價指數（CPI）年增率已降至逾一年新低，進一步強化市場的降息預期，儘管聯準會（Fed）官員堅稱現在談降息還太早，但市場主流看法已認定今年底前將會看到Fed至少降息一次。

5.對台灣金融股興趣顯著的歐系法人，最愛買哪些金融股？在國內30多家上市金融股裡，前十大最獲這些歐系法人青睞的金融股曝光，根據寬量國際內部最新統計顯示，其中仍以非壽險型的金控或銀行股居多。（閱讀全文）

6.中國電動車廠比亞迪為搶攻全球市場，近期以來動作頻頻，先是將目標瞄準印度，現在更預計將前進越南設廠。法人指出，由於未來電動車將逐步取代燃油車成為市場趨勢，切入比亞迪供應鏈的車用二極體廠台半（5425）將有望因此受惠，接單動能持續看增。（閱讀全文）

7.花旗環球證券指出，2023年投資非科技族群優先鎖定重新開放（Reopening）的大方向，高度看好大陸取消新冠肺炎限制後，將釋放先前備受壓抑的強勁需求，並強化台灣的私人消費，以晶碩（6491）、寶雅（5904）等五檔個股為投資最優先選項，不讓科技股專美於前。

8.據統計，和康生、泰茂、台泥、長榮航、環球晶、裕隆、豐泰、台塑化、緯創、永豐金、精剛、臺企銀、遠東銀、上海商銀等14檔，不僅獲得外資法人力挺，成交動能放大，且股價站穩月線、KD指標正向，2022年12月營收繳出年增成績單等條件，集結多方訊號，有利股價延續多方攻勢。

9.兩岸市場利多匯集，水泥及預拌混凝土廠看好2023年市場會是「價漲、量小增」的格局。大陸解封後對水泥需求可望增加，加上國內都更危老、科技廠房建案、前瞻計畫公共工程需求穩定，還有多家水泥業者轉投資能源事業進入收成、新廠落成產能增加，市場預期，水泥業2023年營運會優於2022年。

10.台灣光罩（2338）受到中國疫情爆發導致子公司晶圓代理業務受到影響，去年12月營收呈現短暫下滑，但晶圓光罩訂單暢旺且產能維持全線滿載，2022年合併營收77.41億元、創下歷史新高。

11.被動元件獲利三哥臺慶科（3357）力拚復甦，由於庫存水位已趨近正常，臺慶科備戰迎接下半年旺季，第三季挑戰產能滿載，特別是車用Molding Choke已是美系電動車大廠供應鏈，歐系大廠也正來台查廠，臺慶科鎖定車用，未來三年車用比重將衝逾25％上看30％。

12.板卡廠雖因受年底截單及庫存去化、進入新舊產品交替期影響，去年12月出貨及營收多走弱，但全年皆仍交出優於疫情前的表現。除了年度營收站歷史次高的技嘉（2376）、微星（2377）外，承啟（2425）、麗臺（2465）皆居高檔，撼訊（6150）則有單季營收翻倍季增的彈升增幅。

13.長達三年的新冠疫情，推動企業加速數位轉型，資訊服務族群迎來新一波的商機。上市櫃資訊服務廠商42家業者，逾5成業者繳出年營收新高的成績單，2023年是否仍持續維持成長，業者趨於保守，但仍樂觀認為，剛性需求為市場基本盤。

包括精誠（6214）、凌群（2453）、緯軟（4953）、中菲（5403）等業者，2022年營收創新高。而敦陽科（2480）、零壹（3029）也創下營收歷史次高紀錄。

14.景氣不佳，代工廠大多對今年保守以對，不過台灣代工廠二哥和碩董事長童子賢對今年樂觀以對，並預期和碩搶訂單的速度會比兔子跑得快、成長會比兔子跳得高。和碩雙執行長鄧國彥則表示，今年和碩營運有機會與2022年出現持平至微幅成長，由通訊產品、消費性電子帶動，車用電子營收年增率則預期將繳出雙位數百分比。

15.台版晶片法案的產創條例10條之2已完成三讀，研發費用、研發密度、有效稅率訂為適用優惠減稅的三大必備門檻，其中研發費用更連動研發密度。據透露，研發經費門檻將訂在50億至100億元，研發密度則會落在5％至7％之間。

16.鉅橡（8074）拓展建材市場有成，受惠美耐板貢獻提升，鉅橡2022全年營收達13.7億元，約與2021年持平。展望2023年，除了PCB耗材持續涵蓋多元應用外，美耐板營收占比目標提升到3成，期望藉由高毛利產品組合，優化營運表現。

17.憂心疫情反覆，有別於其他科技大廠尾牙由線上轉戰實體，鴻海集團2023年嘉年華活動15日下午以直播登場以直播形式舉行，鴻海董事長劉揚偉強調，將以「分享」、「合作」、「共榮」的創新合作模式，讓鴻海富士康能在世界每個角落持續扎根，為鴻海邁向未來50年、成為「百年企業」目標奠基。

18.大陸解封後需求看增，外加原料成本回檔，2022年悶了一整年的造紙族群，在2023年有望迎接轉機，法人看好，榮成（1909）、正隆（1904）、華紙（1905）、永豐餘（1907）等營運將否極泰來。

19.政策打「住」不打「商」，建商2023年推案大轉向！「平均地權修例修正案」完成三讀，禁止預售轉約、管制私法人購屋，市場專家預期，高資產族群對房地產還是情有獨鍾，商用不動產預期不受影響反而受惠，部分游資將轉進商用不動產，建商推案策略也大幅轉向廠辦和辦公產品。其中，指標大案「京華廣場」最近市場傳出總銷規模突破1,000億元，將改寫台北市頂級辦公園區總銷最大規模。

20.富豪對遊艇的需求暢旺，作為遊艇王國的台灣，2022年遊艇實質出口金額2.5億元，年增10.62％，但因缺工、設備交貨延遲，出口數量反而從2021年的94艘減至83艘，由於2023年生產出貨的訂單，都是2020年和2021年接獲，因此2023年出口可望更好，未來3到4年也已排好訂單生產期程，前景看俏。

21.百貨業2022年前11月全台營業額達3,537億元，經濟部統計處分析，百貨業揮別疫情陰霾，全年有望創歷史新高，重返綜合商品零售業首位。而根據新光三越、遠百、遠東SOGO、微風、環球Global Mall與三井outlet等自結統計，2022年營業額均創新高，其中outlet商場年增長3～4成，為貢獻營業額的最關鍵力量。

22.私募股權基金（PE）在國際金融市場上，是一個再簡單不過的另類投資（alternative investment）與資產項目，台灣市場要長出這一塊，卻特別困難。隨著台灣第一個私募股權同業公會成立，業者估計，第一步是業者穩步立足台灣、培養本地團隊，把過去逾1,500億元法人資金流向國外基建PE基金部位，轉化為台灣優先的長期投資資金。

23.中國大陸資通訊大廠華為挺過美國多方制裁，2022年全年預估營收達人民幣（下同）6,369億元，扭轉先前收入下滑態勢。華為也不吝回饋員工，最新公布的2022年度分紅方案為每股1.61元，不僅高於2021年，預估分紅總額將破600億元，讓不少華為員工甚為驚喜。

24.新興市場國家今年以來瘋狂發債，迄今發行外幣計價公債的規模已達390億美元，顯示投資人押注全球央行升息循環已近尾聲、利率接近峰值，因此樂於買進風險較高的債券。

25.暖冬化解能源危機，歐洲經濟展現韌性，歐元後市看升，美銀與德意志看年底升至1.1美元。

26.立法院延會至19日，儘管內閣改組時機添變數，但蘇揆卸任應確定了。據悉，由前副總統陳建仁組閣，搭檔前桃園市長鄭文燦的「仁燦配」態勢幾告底定，就等19日總預算審完，由總統蔡英文宣布。據悉，財經內閣應會以穩定為最大原則，而財長補實以代部長阮清華、甫退休的常次李慶華、期交所董座吳自心三人最被看好。（中性看待）

27.由國發會輔導、主要向金融業募資的私募股權業，終於成立同業公會。相關業者13日召開會員大會，會中推選台杉投資總經理翁嘉盛擔任理事長，常務理事包含前投信公會理事長張錫、創投公會理事長邱德成等人，秘書長由台杉投資營運管理處副總經理黃新富出任。

28.根據地政年報資料顯示，截至2022年底，全國完成的市地重劃共1,109區，總面積達1.82萬公頃，相當於700個大安森林公園。其中，自辦重劃面積全台最大的台中市，多年來催生了許多個指標重劃區。台中市正在脫胎換骨，而背後推動的軸承，正是市地重劃接續性的滾動開發。

29.傳動系統元件廠全球傳動（4540）在手訂單能見度看到4、5月，憑電池等新能源產業訂單續增，抵銷自動化產業訂單下滑部分，2022年合併營收寫下歷年次高，今年發放1.5～2個月年終獎金，與去年相當。全球傳動看好電池等新能源相關產業訂單增長，2023年營收將挑戰新高。

30.藥華藥（6446）15日宣布，已向馬來西亞國家藥品管理局申請新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b, 簡稱Ropeg, 即P1101）上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera,PV），正式進軍東南亞市場。

31.台股上周周線連二紅，三大法人齊買超近350億元扮功臣，權值股大復活，推升加權指數漲幅3.14％，上市股票市值回升46.41兆元，周市值飆增1.4兆元。台積電（2330）、新光金（2888）12檔權值股獲法人連七日買超1.7萬～11.4萬張以上，本周封關扮衝鋒要角。

32.台股準備迎接農曆年封關，市場焦點放在長線優質股，投顧研究機構指出，中磊（5388）在手訂單無虞，2023年營運維持高檔，給予「買進」投資評等；金像電（2368）則受惠伺服器新平台放量在即，預期換機潮將帶來新一輪的成長動能。

33.行政院上周拍板超徵稅收1,400億元將以普發6,000元現金的方式「還稅於民」，有助刺激內需經濟，加上年終與紅包消費季加持，內需市場買氣回溫，綠界科技（6763）及晶碩（6491）等消費概念股「錢兔似錦」。

34.台股封關在即，預料交投量能相對平淡，雖科技業短期仍面臨庫存調整壓力，但市場仍高度關注半導體產業趨勢發展。其中，科技業微軟擬投資ChatGPT母公司Open AI 100億美元，Bing、Azure服務內建AI助理後微軟市值挑戰蘋果，法人看好，創意（3443）、新唐（4919）等。

B.利空因子：

1.雖然中國已經解除清零封控，但並沒有如預期般刺激消費性電子需求，加上中國5G滲透率已達高原期，今年以來智慧型手機需求持續疲弱，包括蘋果、高通、聯發科等手機晶片廠均下修第一季對晶圓代工廠投片量，相關晶片生產鏈亦縮減晶圓代工及封測訂單並加大庫存去化力道。

法人表示，手機晶片主要採用7奈米及6奈米、5奈米及4奈米等先進製程，在高通及聯發科下修第一季投片量後，蘋果也開始調降手機應用處理器出貨，減少5奈米及4奈米的晶圓代工需求。台積電因先進製程產能利用率下降，第一季營收下滑且毛利率降至53.5～55.5％，第二季預期仍會向下修正。

2.台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，Google、臉書、LINE等OTT業者、低軌道衛星業者、以及透過專業電信網路進入垂直服務領域的業者，都已進入電信市場成為新業者，但OTT業者握有市場主宰角色，卻未被納入規管範圍，形成管制失衡，將對既有電信業者造成不公平競爭。

3.立法院日前三讀通過《平均地權條例》修法，建商反彈甚烈，甚至傳全台建商恐倒一半，引發府院高層關切。據悉，國發會18日（周三）將偕同內政部、金管會與中小型建商座談，就建築業淨零碳排、都更、升息、打炒房等面臨各項問題，聽取業者意見。另內政部15日也祭「三不」原則，強調預售屋禁轉售的修法，絕不打折、不溯及、不護航，避免傷及無辜。（中性看待）

4.「平均地權條例」火速修法通過、嚇壞一堆投機客，兩天後內政部又宣布預售屋限制換約不會溯及既往，似乎讓投機客撿到解套的機會。對此，愛山林建設董事長祝文宇直指，房市已利空出盡！上半年日出之前，將有一波「絕版可換約預售屋」搶購潮！尤其是供不應求的非地雷區。（中性看待）

5.美國去年爆發嚴重禽流感而刺激蛋價大漲，去年底更屢創新高，全年飆漲將近6成。即使今年1月來有所拉回，但仍是去年同期逾3倍，增加民眾不少負擔。

6.美國中古車價格去年大跌近15％，除了車市供應逐步恢復正常，讓民眾不用再搶著購買外，聯準會持續升息讓車貸利率走高而削弱民眾購車能力。專家認為這兩大因素繼續讓今年中古車價再走低。

7.2022年大陸遊戲業受到疫情與強監管波及，多項市場指標衰退。中國音數協最新數據顯示，2022年大陸遊戲市場實際銷售收入年減10.33％至人民幣（下同）2,658.8億元左右，為2014年以來首度下滑，同期遊戲用戶規模約6.64億人、年減0.33％。

8.大陸遊戲手機業者黑鯊科技近日爆出自2022年以來已裁員80％，其所需支付的補償金在人民幣7千萬元至8千萬元左右，但截至目前該公司多數離職員工仍未收到補償。

9.美元放款基準利率隨聯準會升息而不斷飆漲，使2022年第四季的美元聯貸案創下史上單季新低的「窒息量」，但據金融圈人士透露，2023年首季由富邦銀行作為管理銀行出面為電腦代工大廠緯創資通籌組的4.5億美元聯貸案，已悄悄登場，其中總利率水準超過5％，可說已為金融圈的美元聯貸案，樹立新的「指標價」。

10.根據大型金控內部評估，在海外市場中，英國現在已受到高度的警戒，尤其英國CPI（消費者物價指數）年增率暴衝，還有之前英國公債流動性問題，退休基金投資大虧損等衝擊，更使國際市場認為，將成為未來美債流動性最大的隱憂，也成為金融圈加碼投資債券時最審慎關注的變數。

11.2022年市況反轉，消費性電子積極去庫存衝擊下，軟板上游材料FCCL台虹（8039）、亞電（4939）營收受到影響。展望2023年，台虹預期去庫存現象至第二季有望漸漸落底回溫，亞電積極布局車用與醫療，對2023年維持審慎看待。

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