歐系外資大舉回補金融股 專家曝可能原因

不少金融股2022年災情慘重，深受股債投資評價損失和防疫保單衝擊，但金融圈發現，去年第四季外資顯著逢低加碼，據寬量國際最新統計顯示，外資第四季大舉進場回補金融股，以歐系外資表現最搶眼，包括安本投資管理、瑞銀資產管理、北方信託環球投資、貝萊德集團英國公司、瑞典銀行這五大外資法人機構最具代表性。

寬量國際引述統計結果指出，上述歐系五大外資法人機構，去年第四季較第三季合計增加約6,000萬美元投資，其中，瑞典銀行是繼挪威央行之後，進軍台灣金融股的新面孔；安本投資和貝萊德集團英國公司，都是來自英國的機構投資法人，安本的大本營就在蘇格蘭的大城亞伯丁。

過去台灣金融股以美系或亞系外資投資者為多，但現在歐系投資者加碼力愈來愈顯著。寬量國際執行長李鴻基即引述最新觀察結果表示，這些歐系投資者，尤其以北歐國家或歐洲北部的機構投資者居多，其中包括政府退休基金，從去年第四季開始穩定加碼金融股；這些都是以長線投資為主的機構法人，和被動型基金、避險基金等投資法人以短期投資為主、進出頻繁、短期內實現獲利的目標大不同，因此這類長線投資的機構法人持股，更有助金融股籌碼穩定。

2022年受到股債投資評價損失、防疫保單之亂等多項衝擊，已有超過三分之一的金控，2022年或2023年都有增資計畫，但許多銀行股或銀行型金控，仍有不錯的表現。李鴻基說，歐洲機構法人大舉加碼台灣金融股，可能與個別金融股2022年的獲利和資產品質表現，或有些銀行、金控在2022年、2023年陸續完成增資後有助其脫胎換骨，資本適足率等指標更高並降低營運風險有關。

寬量國際統計顯示，截至2022年第四季底，台灣金融股前15大外資股東，共持有市值約159億美元金融股，若計金融股前15大外資股東在第四季加碼的總量達7.81億美元，等於比起第三季，就超過等值約230億台幣。

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