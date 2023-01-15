台積500發紅包 台股挑戰萬五拚華麗封關

台積電法說營造「上半年利空成真、放眼下半年復甦」氛圍，法說後股價大漲帶動台股續揚，距離「萬五」大關僅一步之遙。法人指出，台股封關剩下短短兩個交易日，若能以萬五之姿亮麗封關對多頭士氣是一大助益，台股金兔年行情期待感更高。

台積電13日股價以500元整數關卡作收，創去年9月以來新高，股價睽違逾一季、於農曆年封關前挑戰信心關卡，顯得格外具意義。此外，外資法人13日大買4.9萬張，創下2020年4月18日以來買超新猷，然借券賣出張數仍維持在3.56萬張，未見大舉回補的動作。

外資今年大舉回補台股，合計買超上市櫃已超過千億元、達1,042億元，台積電回補506億元，買超11.36萬張。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，受惠於晶圓龍頭大廠大漲帶動，科技股領銜單周強彈4.57％，金融類股上漲1.3％、傳產族群漲幅0.93％，三大指數皆守穩在月線與季線之上，即便台股即將迎來農曆年封關，依目前美股強勢、台股偏多格局不變情況下，封關行情值得期待。此外，據2013年以來近十年數據統計，春節封關當日指數收紅的機率達7成。

摩根士丹利證券於台積電法說前夕推出的情境分析，便已依據對台積電財測的估計，得出台積電法說後有高達8成機率會上漲，台積電股價法說後跳空反攻500元大關、氣勢如虹，大摩沙盤推演押寶正確，也是台股農曆年前多頭大反攻的亮點。

中信投顧總經理陳豊丰指出，台積電法說會營運展望雖不出色，但ADR領先大漲，代表投資人願意忍受上半年短期陣痛，轉而提早擁抱2024年的成長，另外，台積電經營管理階層提及上半年供應鏈庫存將大幅降低，給予投資人黎明不遠的信心。

台積電法說會後，內外資大型研究機構全面給予「買進」或「優於大盤」投資評等，多將目光延伸到下半年基本面復甦、乃至2024年的營運期待之上，認為上半年的產業修正利空成真，有助市場重新設定預期。

統整各大研究機構觀點，可以發現市場對台積電股價預期共識落在550元～650元區間，包括：中信投顧、里昂、瑞信、海通國際、花旗環球、摩根大通、匯豐、高盛、大和資本、美銀等，賦予的股價預期皆在此範圍中；較樂觀者如：摩根士丹利、瑞銀、野村證券，給出的股價預期則在700元附近。

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