台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好網通、伺服器等九類股

上周台股攻堅行情，周K線連兩紅；台股本周僅兩個交易日，將在17日封關。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：網通股、伺服器股、綠能股、PCB股、電玩手遊股、汽車電子及零組件股、零售股、生技股、銀行股等，研判本周指數將在14,700～15,000點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.外資買盤開始回流，有利於資金動能。

2.中國解封恢復經濟活動。

3.春節來臨，內需持續回溫。

但台新投顧也提醒要留意三項國內利空因素：

1.長假來臨，內資買盤可能縮手。

2.出口動能持續下滑影響業績轉弱表現。

3.電子終端需求尚未好轉。

國票投顧：指數上看15,000點

上周各類股強弱有別，以半導體類指數上漲7.45％最強勢，光電類指數下跌2.92％最弱勢。國票投顧預期本周指數在14,600～15,000點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、水泥股、食品股、生技股、休閒股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.國安基金例會決定持續護盤，有助穩定市場投資信心。

2.受惠政策及年節效應，內需消費相關個股在題材支撐下，續有表現空間。

3.台積電法說會後股價重返500元關卡，具一定程度的穩盤效果。

4.美股財報季即將開跑，或有壓寶性買盤提前進場卡位，進而帶動相關個股股價表現。

另國票投顧提醒要留意三項國內利空因素：

1.農曆年假期間台股休市長達12天，節前調節壓力仍大，將對盤勢造成壓抑。

2.大立光看壞手機需求，將使相關族群股價短線承壓。

3.谷月涵日前表示，台股底部未到，恐下探萬一大關，可能影響部份法人投資心態。

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