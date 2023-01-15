封關前的布局 外資投信爭愛股來了

美國釋出通膨降溫好消息，加上護國神山台積電(2330)法說會展現對前景的信心，台股服下定心丸，13日在外資再度買超逾300億元，上周合計買超889.8億元，連二買且為近兩個月來單周最高買超金額，本土法人同樣力挺台股，投信連續買超周數再推升至第30周，土洋齊心，台股又回到14,800點，距離台股封關只剩2個交易日，籌碼面當靠山，台股可望維持高檔盤整封關，並進一步朝萬五大關挑戰。

上周五(13日)外資買超前列股：台積電(2330)、新光金(2888)、華航(2610)、長榮航(2618)、中鋼(2002)、聯電(2303)、臺企銀(2834)、台新金(2887)、國泰金(2882)、開發金(2883)，多數為金融股。投信買超前列股：聯電、台泥(1101)、友達(2409)、中鴻(2014)、光罩(2338)、台積電、日月光(3711)、華邦電(2344)、全新(2455)、天鈺(4961)，電子股比重過半，土洋各有所好。

觀看全周統計，上周(1/9-1/13)外資買超排名前列股有：聯電、台積電、新光金、臺企銀、開發金、元大金(2885)、中信金(2891)、國泰金、台新金、中鋼。投信上周買超排名前列股有：聯電、台泥、中鋼、中鴻、華夏(1305)、全新、天鈺、上緯控(3708)、中信金、開發金。聯電、開發金、中信金、中鋼成為外資、投信齊拱標的。

台積電在外資投信共同寵愛下，13日爆量強漲，重返500元，市值逼近13兆，亦帶動上市半導體類股指數成交值占比重返四成以上，晶圓雙雄重回法人懷抱，聯電、台積電上周皆有大筆買戰進駐。台積電法說報喜後，法人圈一致按讚，綜合高盛等12家內外資券商對台積電看法，同步重申看好，最新目標價550～600元。神山活血，台股封關蓄勢領頭挑戰年線。除了電子股回魂，金融股也見到法人布局跡象，雖然有防疫保單之亂，但隨著初步年報出爐，利空出盡，外資開始進場吃貨，金控股之中的新光金、台新金、國泰金、開發金皆能看到外資進場布局，可望脫離谷底。

外資加碼力道增溫，有助台股後市表現，惟再過2個交易日台股即將封關，進入長達10天的春節假期，元富投顧總經理鄭文賢指出，擔心長假期間變數，部份資金趁勢獲利了結，中小型電子走弱，台股連3日開高走低，萬五以上壓力大，預計台股將維持高檔盤整封關，區間在14,600點～15,000點。

元大投顧分析，從量價結構來看:本波多頭於季線探底後，藉著季線仍然上揚之助力沿路過關斬將，收復其它短中長期均線實屬不易，尤其壓力最大的月線能轉為上揚，更加奠定多頭掌握格局。上檔先觀察前波高點15152能否克服，若量價配合得宜，可望朝年線進攻，可運用5日均線做為短多強弱氣勢研判依據。

（時報資訊 張嘉倚）