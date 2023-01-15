台股封關挑戰萬五 聚焦晶圓代工雙雄

台股氣勢如虹，繼1月首周指數站上半年線後，上周持續攻堅站上月線，高檔14,962點直逼萬五關卡；本周僅剩16、17日兩個交易日，指數拚封關站上萬五，市場聚焦晶圓代工雙雄台積電續漲力道，及聯電法說會釋出最新營運展望等兩大因素。

上周美股續揚及外資持續買超效應，13日外資買超306.81億元，投信及自營商各買超14.69億元、28.21億元，單日法人合計買超349.62億元。周法人買超金額破千億、達1,070.28億元，外資周買超890.15億元，同期間投信及自營商各累計買超93.41億元、87.06億元。上周外資期貨市場則略減持多單，13日外資的台指期多單部位仍在萬口之上、為1萬1,689口，周減持多單2,665口。

12日雙王台積電及大立光法說會，市場解讀台積電未釋出利空訊息，以及大立光示警手機供應鏈不樂觀，法說會後雙王股價呈現強弱兩樣情，台積電股價勁揚收高500元、漲幅2.77％，大立光重挫7.18％、收低2,005元，面臨2,000元關卡保衛戰。本周封關大盤指數挑戰萬五關卡，首要觀察台積電股價能否續揚、站上年線506元。觀察上周法人買超台積電10萬2,036張，外資買超9萬6,672張，其中13日法人買超5萬741張，來自外資買超量就達4萬9,026張，外資買盤仍是台積電股價漲升最大推手。

其次觀察聯電法說會，上周12日台積電、13日力積電兩公司法說會後，聯電法說會將在16日登場，也是封關前重量級科技公司法說會，13日聯電股價收45.4元，也來到波段高檔區，市場聚焦去年第四季業績表現及對今年首季營運展望。

16日還有新鋼公司將在證交所舉行法說會，另16、17日也有中信金、兆豐金、富邦金、國泰金等多家重量級金控，應邀參加外資券商線上法說會；高價IC設計股瑞昱則在封關後的19日召開法說會，法說內容將反應年後新春紅盤日1月30日股價波動。