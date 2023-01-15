權王台積電法說會後股價奮起，拉升台股加權指數站上14,800點關卡，並使農曆年前投資氣氛大轉向，從賣股過年轉向為抱股過年。法人篩選包括裕隆、中鋼、聯詠等16檔VICTORY概念股，讓投資人高枕無憂、勝券在握過好年。

法人表示，所謂VICTORY概念股，包括Vehicle（車用）的裕隆、貿聯-KY，Interest（利差）臺企銀、開發金，Cycle（循環）華夏、中鋼、中鴻。以及Telecom（電信網通）中磊、啟碁，Oversold（超賣）友達、聯詠、日月光投控，Recovery（復甦）華航、長榮航，Yield（高殖率）宏泰、潤泰新，有望輪動表現。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股進入封關倒數階段，封關指數看萬五關卡，年後開紅盤有望躍過年線15,400點。但過年期間適逢美股財報季，要留意美股對台股開紅盤的影響。

台股1～2月指數上漲機會高，預期美國2月升息後，升息利空將告一段落，雖然仍會維持高利率，但連續升息的時間已經過去。基本面最差的情況，將在上半年產生，績優股在利空中築底，閃過營收利空，拉回皆可布局。

元富投顧總經理鄭文賢指出，美國去年12月消費者物價指數（CPI）增幅降至6.5％，市場預期，聯準會（Fed）2月將升息1碼，美債殖利率走低；台積電法說會釋出上半年庫存調整，下半年強勁復甦的樂觀看法，台積電跳空上漲站上500元，帶動台股挑戰萬五關卡。

台股上周上漲主要由台積電等權值股貢獻，中小型股表現相對疲弱，目前台股面臨農曆年長假因素壓抑，但指數下檔空間有限，預期本周指數空間在14,600點～15,000點。

美股開始進入財報周，根據統計，美股企業獲利進入小幅衰退；台股電子業上半年仍處庫存調整階段，建議投資人持股中性抱股過年即可。

台新投顧副總經理黃文清指出，因台股虎年僅剩二個交易日就將封關，加上封關後，美股財報季開跑，預料台股節前市場將維持觀望，指數於萬五附近震盪。操作部分，節前可適度調節持股水位，待新春開紅盤再布局。

中國大陸封控鬆綁，物流與製造業持續復甦，鋼鐵需求回升。目前產業基期偏低，且中國大陸加強刺激房地產市場，第二季鋼鐵產業有望加速回溫。