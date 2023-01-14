外資本周狂掃這10檔 貨櫃三雄遭棄養

外資昨（13）日大敲306億元，本周累計買超台股達890.15億元，為近2個月單周最大手筆，統計外資本周買超前10名，以晶圓雙雄最多，金融股更達7檔，中鋼則是唯一進榜的傳產股，但貨櫃3雄則遭外資棄養，合計調節逾3萬張，由於虎年封關僅剩2個交易日，外資重倉的個股，短線不易再現賣壓，投資人跟單抱股過年的風險低。

外資繼9日買超361.81億後，昨再度大單敲逾300億元，激勵台股周漲3.14％，周線連2紅，虎年封關前萬五有戲。

本周外資10大買超個股中，以聯電敲進12萬7979萬張最多、台積電9萬6672張居次，第3~9名均為金融股，依序為新光金6萬1730張、台企銀4萬6866張、開發金4萬5920張、元大金4萬3221張、中信金3萬6533張、國泰金3萬0095張、台新金2萬8916張，第10名是唯一的傳產股中鋼，買超2萬8628張。

外資本周除狂敲聯電近12.8萬張，國泰金、中信金也買逾3萬張

至於賣超前10名部分，本周以華通調節2萬1382張最多，貨櫃3雄也同在賣超之列，陽明遭砍1萬8143張、長榮1萬0543張，萬海也賣3353張，其他還有鴻海1萬4332張、遠傳1萬2062張、瑞儀4087張、金寶3949張、合勤控3740張、所羅門3433張。

摩爾投顧分析師何基鼎認為，美國12月CPI（消費者物價指數）年增率 6.5%，除符合預期，也較11月年增7.1%持續下滑，核心CPI年增率也降至5.7%，顯示通膨持續降溫，Fed將放緩升息的腳步，預測農曆春節期間，歐美股市將持續創高，台股1/30兔年開紅盤日，將有99%漲率。

同時，因為封關在即，導致部分資金獲利了結，大盤經常開高走低，但外資卻逆勢穩站買方，何基鼎指出，籌碼面呈現外資進、散戶出，籌碼穩定，加上國安基金還在場內、金管會限空令也還在，股市多頭格局確定，抱股過年風險不高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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