台積電驚天一擊 老謝:美晶片巨頭慘剩1/4

台積電驚天一擊 把一掛大廠打趴在地！謝金河：美晶片巨頭慘剩1／4

台積電法說釋出今年營運先蹲後跳，全年營收估微幅成長，周五（13日）股價大漲13.5元重返500元榮耀，市值逼近13兆。財信傳媒董事長謝金河表示，台積電預估今年獲利與去年相當，給市場吃下一顆定心丸，若近兩年EPS在39元以上，台積電再跌回370元機率很小，周五市值4511億美元，三星在3000億美元左右，美晶片巨頭英特爾剩下台積電四分之一，全球半導體企業實力已見到高下。

台積電召開法説會公布去年第四季業績，數字比市場預期好很多，包括營收6255.3億元，淨利2959億元，第四季的EPS 11.42元，全年純利1.0165兆元，這是台灣企業史上獲利超過兆元的企業，台積電全年EPS 39.2元，這是一張非常漂亮的成績單。

謝金河在臉書發文指出，魏哲家預告今年上半年會有低潮，第一季會衰退，但今年獲利會與去年相當，這等於給市場吃下一顆定心丸，大家對今年台積電的業績增加可預測性和透明度，在美國的ADR也大漲逾6%，最高來到88.83美元，台灣的台積電也站上500元，這是台積電的新里程碑。

謝金河分析，如果去年和今年台積電EPS都在39元以上，會出現三種情況，首先是台積電要再跌回370元機率很小。二是台股底部會墊高，去年12619點谷底也不容易見到，谷月涵日前說下探11000點也不太可能。三，去年前三季全體上市櫃公司淨利3.39兆，若加台積電第四季已經3.7兆，那麼全年超過4兆機會很大，而且，可能十分逼近2021年的4.298兆。有了高獲利當後盾，台灣的加權指數下檔支撐會提高。

他提到，前一陣子，台灣很多人把台積電說成美積電，又說台積電掏空台灣，赴美設廠，毛利率會大降，淨利會大幅下滑，如今台積電用超優成績來證明自己的實力。

謝金河說，台積電ADR大漲、市值來到4511億美元，三星在3000億美元左右，博通（AVGO）及艾司摩爾（ASML）都在2千多億美元，英特爾（INTEL）剩下台積電四分之一，「全球半導體企業實力已見到高下」。

（中時新聞網 吳美觀）

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