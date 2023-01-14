銀行股大反彈 美股周線拉出長紅

受惠銀行股止跌反彈，加上蘋果、亞馬遜與谷歌等科技巨擘力挺多方，使美股周五（1/13）持續上漲，周線拉出長紅，道瓊周漲2%、標普500周揚2.7%，那斯達克指數單周更勁場4.82%。

個表現方面，包括蘋果、谷歌、亞馬遜、網飛、阿里巴巴、ASML、Nvidia、美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛證券、富國銀行、美國運通、美商奇異及NIKE等，表現不錯。

不過，逆勢下挫者，包括英特爾、思科、HP、美光、博通、特斯拉、通用汽車、波音及迪士尼。

另外，備受台股投資人關注ADR表現方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等股ADR全都下挫，跌幅分別是0.23%、0.92%、0.14%及1%。

市場消息方面，美國財報周正式開跑了，目前傳來美國銀行、摩根大通等財報優於預期，但對未來的經濟前景感到憂心。另據密西根大學調查，美國元月消費者信心指數升至近9個月以來高點，且預期一年期通膨將降溫至4%，顯示未來通膨趨勢逐漸緩和。

道瓊工業指數終場上漲112.64點，或0.33%，收在34,302.61點。標準普爾500指數上漲15.92點，或0.40%，收在3,999.09點。以科技股為主的那斯達克指數上漲78.06點，或0.71%，收在11,079.16點。費城半導體指數上漲11.009點，或0.39%，收在2,800.663點。

（中央社；工商時報 數位編輯）

德國經濟成長優於預期 歐股收紅

德國去年經濟成長1.9%，優於預期，激勵歐洲股市周五收紅。

倫敦FTSE 100指數上漲50.03點或0.64%，收在7844.07點。

法蘭克福DAX指數上漲28.22點或0.19%，收在15086.52點。

巴黎CAC 40指數上漲47.82點或0.69%，收在7023.50點。

（中央社）