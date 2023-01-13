台積先蹲後跳 分析師:今年股息保守看18元

台積電（2330）昨舉行法說會，公布去年營收2.26兆元、淨利1.01兆元，雙創新高，每股純益39.2元。預估今年上半年業績下滑，下半年可望回升，今年營運「先蹲後跳」，全年營收估微幅成長。

在台積電法說會後，外資最新報告多維持「買進」或「加碼」評等。在目標價方面，有2家外資調升、3家調降，整體來看，目標價區間落在550~700元。

調高目標價的美系外資表示，台積電上半年的疲軟是可以預期的，而預估全年銷售小幅成長，代表下半年將強勁復甦，此外，預估320~360億美元的資本支出也高於市場預期。

國內法人永誠國際投顧分析師陳威良表示，今天台積電跳空開高觸及年線反壓，由於年線還在下彎，一定要經過洗盤震盪再衝關。台積電去年營收成長4成，獲利更猛成長7成，反映出產品均價向上，先進製程比重提高加上對客戶漲價，所以獲利大爆發。

台積電現金股利發放率，2020年為50%、2021年為47.81%，近5年平均約57%。陳威良表示，台積電去年EPS高達39.2元，就算以近年最低配發率47.81%來估算，今年股息保守估計也有18.7元，因此殖利率有上修空間。台積電殖利率往上，加上美國聯準會升息趨緩、美債殖利率下修，很可能在今年看到台積電與美債殖利率的黃金交叉，帶動外資回頭買台積電。

陳威良說，台積電若跌破巴菲特防線就是買點，散戶投資股票一輩子，可能只有這一次機會可以買得比股神便宜、賺得比股神多。

（旺得富理財網 王順泉）

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