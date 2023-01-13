1月13日一分鐘強弱勢股
1月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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營邦（3693）
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10
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去年12月營收6.69億元，創歷史次高，13日收盤價也攻上逾7年高
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立益物流（1443）
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9.89
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物流業務看旺，2023年業績可望持續穩定成長，股價創近26年新高
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旭源（8421）
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8.5
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實施庫藏股首日，股價開高走高、大漲慶賀，突破月季線
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伊雲谷（6689）
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7.56
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外資轉買203張，股價帶量上攻、創3個月新高
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和康生（1783）
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7.03
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擴大產品組合、今年營運看好，封關在即，資金移至防禦型類股
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鐿鈦（4163）
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7.01
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疫情趨緩後、病患回歸醫療行為，新廠H2可啟動量產、貢獻業績
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系微（6231）
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5.64
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旗下BIOS、BMC韌體產品支援全新Intel處理器，下檔月線有撐
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德微（3675）
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5.6
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估Q1落底，全年營收逐季走揚，法人連四日買超1,767張
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強生（4747）
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5.34
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台股震盪、生技股蠢動，股價維持在5日線附近震盪整理
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上品（4770）
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5
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台積電重返500元價位，概念股同歡，股價13日創近4個月高
製表：鄭郁平
1月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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立端（6245）
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7.25
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股價短線漲多後，外資連兩日大賣4,096張，13日量縮回測月線
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大立光（3008）
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7.18
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手機需求惡化，法說會釋三大利空，股價跳空重挫、痛失2字頭
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穩懋（3105）
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7.08
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大立光稱手機需求仍疲弱，供應鏈同步下跌，外資大賣1,764張
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材料-KY（4763）
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6.43
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股價波段漲幅逾5成，漲多後股價小幅回檔，外資連二賣1,343張
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盛達（3027）
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4.98
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上檔賣壓沉重、技術面轉弱，股價失守月線
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上緯投控（3708）
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4.27
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前波高點有壓，日K連三黑，外資連兩日調節933張
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昇銳（3128）
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4.13
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去年12月營收7,706.4萬元，年月雙減，股價跌破季線後支撐轉壓力
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華景電（6788）
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4.09
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漲多股遭遇獲利了結賣壓，法人轉賣561張，5日線仍有守
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智邦（2345）
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3.95
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三大法人13日同步賣超1,069張，股價開高走低、跌破月季線
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宏達電（2498）
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3.7
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12日融資大增2,453張，13日隨即下殺，苦吞長黑K、回測月線
製表：鄭郁平
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