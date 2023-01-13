1月13日一分鐘強弱勢股

1月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

營邦（3693）

10

去年12月營收6.69億元，創歷史次高，13日收盤價也攻上逾7年高

立益物流（1443）

9.89

物流業務看旺，2023年業績可望持續穩定成長，股價創近26年新高

旭源（8421）

8.5

實施庫藏股首日，股價開高走高、大漲慶賀，突破月季線

伊雲谷（6689）

7.56

外資轉買203張，股價帶量上攻、創3個月新高

和康生（1783）

7.03

擴大產品組合、今年營運看好，封關在即，資金移至防禦型類股

鐿鈦（4163）

7.01

疫情趨緩後、病患回歸醫療行為，新廠H2可啟動量產、貢獻業績

系微（6231）

5.64

旗下BIOS、BMC韌體產品支援全新Intel處理器，下檔月線有撐

德微（3675）

5.6

估Q1落底，全年營收逐季走揚，法人連四日買超1,767張

強生（4747）

5.34

台股震盪、生技股蠢動，股價維持在5日線附近震盪整理

上品（4770）

5

台積電重返500元價位，概念股同歡，股價13日創近4個月高

表：鄭郁平

1月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

立端（6245）

7.25

股價短線漲多後，外資連兩日大賣4,096張，13日量縮回測月線

大立光（3008）

7.18

手機需求惡化，法說會釋三大利空，股價跳空重挫、痛失2字頭

穩懋（3105）

7.08

大立光稱手機需求仍疲弱，供應鏈同步下跌，外資大賣1,764張

材料-KY（4763）

6.43

股價波段漲幅逾5成，漲多後股價小幅回檔，外資連二賣1,343張

盛達（3027）

4.98

上檔賣壓沉重、技術面轉弱，股價失守月線

上緯投控（3708）

4.27

前波高點有壓，日K連三黑，外資連兩日調節933張

昇銳（3128）

4.13

去年12月營收7,706.4萬元，年月雙減，股價跌破季線後支撐轉壓力

華景電（6788）

4.09

漲多股遭遇獲利了結賣壓，法人轉賣561張，5日線仍有守

智邦（2345）

3.95

三大法人13日同步賣超1,069張，股價開高走低、跌破月季線

宏達電（2498）

3.7

12日融資大增2,453張，13日隨即下殺，苦吞長黑K、回測月線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平