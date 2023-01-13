1月13日一分鐘強弱勢股

大立光稱手機需求仍疲弱，供應鏈同步下跌，外資大賣1,764張

上檔賣壓沉重、技術面轉弱，股價失守月線

前波高點有壓，日K連三黑，外資連兩日調節933張

上緯投控（3708）

華景電（6788）

4.09