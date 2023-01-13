買入好時機?外資狂敲台積電4.9萬張居冠

美國昨公布12月消費者物價指數（CPI）年增率6.5%，通膨降溫符合市場預期，美股4大指數全紅，台股今天跳空開高，早盤大漲逾2百點，但賣壓隨即出籠，漲幅收斂，終場上漲92.49點，收14,824.13點，成交量1,819億元。指標股台積電昨法說會公布2022年大賺逾1兆元，創台股紀錄，今天股價大漲近3％，收復500元大關。

今天3大法人全部買超，外資大買306.72億元，投信買超14.65億元，自營商買超28.21億元，合計3大法人買超349.58億元。

台積電今天登上外資買超冠軍，大手筆敲進4.9萬張，以今天均價502元估算，大約砸下246億元，佔了今天外資在整體上市買超金額約8成。

值得注意的是，外資今天加碼元大台灣50、減碼元大台灣50反1，不僅如此，期貨多單還大增近6千口、來到1萬1689口。充分展現全面做多的決心。

今天外資布局重點還包括晶圓代工族群聯電、航空雙雄華航長榮航、金融股新光金、臺企銀、台新金等。

法人表示，春節長假封關將至，美國公布消費者物價指數下滑，顯示通膨持續降溫，影響市場對聯準會升息的預期心理，激勵股市上揚，台積電ADR大漲帶動台股反彈。但台積電對於本季展望仍保守，而大立光則示警手機市場需求低迷，大盤指數在年線及季線間震盪，長假前交易量縮小，難有持續性的強勢表現。後市須觀察封關期間國際股市表現，以及美股超級財報周訊息，為金兔年開紅盤看盤重點。

外資今天買超上市個股前10名為：台積電(2330)49,026張、新光金(2888)16,928張、元大滬深300正2(00637L)15,111張、華航(2610)13,927張、元大台灣50(0050)11,622張、長榮航(2618)10,003張、中鋼(2002)8,048張、聯電(2303)7,025張、臺企銀(2834)6,797張、台新金(2887)6,384張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)10,299張、陽明(2609)5,326張、宏達電(2498)3,364張、金寶(2312)2,964張、華通(2313)2,788張、友達(2409)2,557張、元晶(6443)2,414張、中信中國高股息(882)2,374張、華南金(2880)2,006張、台耀(4746)1,961張。

（旺得富理財網 王順泉）

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