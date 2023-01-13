台積噴量漲！光學倒一片 水泥突圍 4檔IN

台股今天（13日）收盤報14,824.13點，漲92.49點，漲幅0.63％，成交量1,819.69億。台積電法說會一甩庫存陰霾，激勵股價爆量大漲，不僅重回500元大關，更帶動指數一度飆漲逾200點，距離萬五大關只差臨門一腳，台積電概念股同歡，氟素樹脂材料（鐵氟龍）大廠上品盤中最高衝上354元，終場漲半根漲停板，力旺漲逾3％。不過，盤中隨著台積電漲幅收斂，指數終場收復14,800點，周線連2紅。

盤面上，光電指標股大立光法說會釋出全球手機廠需求悲觀訊息，衝擊今天股價大跌，開盤不到半小時就跌破2,000元關卡，跌幅一度達9％，終場跌7％作收， 驚險守住股王寶座，不過手機產業前景疑慮升高，聯發科面臨沉重賣壓摜壓，股價震盪走低，一度跌破700元關卡，收盤大跌22元收694元，穩懋也跟著墜落重挫7％。

而水泥族群受到兩岸市場水泥需求支撐下，台泥，亞泥、嘉泥聯袂走揚，推升上市水泥指數漲幅逾1％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計雋揚、昶和、營邦、立益物流共4檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，半導體及水泥類股分別漲1.76％及1.3％，光電股股表現疲軟，下跌2.42％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔4.24％以上漲幅，其中3檔觸及漲停為雋揚（1439）、昶和（1468） 、立益物流（1443），其他依序為伊雲谷（6689）、和康生（1783）、上品（4770）、東訊（2321）、台南-KY（5906）、偉聯（9912）、晶碩（6491）。

今日上市有10檔股票3.7％以上跌幅，依序為大立光（3008）、材料-KY（4763）、盛達（3027）、錼創科技-KY創（6854）、康控-KY（4943）、菱光（8249）、上緯投控（3708）、智邦（2345）、致新（8081）、宏達電（2498），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為台積電（2330）、聯電（2303）、長榮航（2618）、台泥（1101）、中鴻（2014）、欣興（3037）、華航（2610）、元大台灣50（0050）、華新（1605）、宏達電（2498）。

上櫃有10檔5％以上漲幅，其中1檔觸及漲停為營邦（3693），其餘依序為旭源（8421）、鐿鈦（4163）、泰茂（2230）、系微（6231）、德微（3675）、強生（4747）、中茂（5205）、威潤（6465）、君帆（4584）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，依序為東凌-KY（2924）、立端（6245）、天方能源（3073）、穩懋（3105）、松崗（6240）、得利影（6144）、新門（5432）、陽程（3498）、新漢（8234）、昇銳（3128） ， 今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為愛地雅（8933）、精剛（1584）、立端（6245）、健喬（4114）、穩懋（3105）、世界（5347）、家登（3680）、元太（8069）、華星光（4979）、創惟（6104）。

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