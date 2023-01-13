台泥硬起來 水泥股本月已飆5%

美通膨報喜，美股主要指數收高，台股早盤在權王台積電（2330）法說釋出中性偏多消息後挺進500關，帶領台股大漲逾200點，登高14,962.31點、進逼萬五關卡。水泥股受到龍頭股台泥（1101）領軍大漲2％點火，帶動亞泥（1102）、嘉泥（1103）、信大（1109）等聯袂走揚，類股一片欣欣向榮，在上市類股中漲幅居前段班。

受惠大陸解封市場復甦，台泥（1101）去年12月營收創新高，大陸近期推出「金融16條」政策，可望提振房市信心，帶動水泥需求落底回升，台泥積極布局電池、儲能、再生能源等事業，提升非水泥營收的比重。5日起祭庫藏股奏效，近期獲外資連4買、三大法人連2日買超逾8800張，帶動股價連兩日均上漲2％，改寫近4月高點，推升水泥類指呈現日K連8紅，今年9個交易日來已上漲5％。

國內房地產景氣進入調整，但都更危老、科技廠房建案需求不減，水泥及預拌混凝土廠仍看好今年營運。台泥、亞泥估今年水泥市場仍是價漲量小增；環泥在手訂單達200萬噸，能見度旺到明年一整年。國產手中訂單量逾800萬立方米，今年業績可期。

大陸今年基礎建設熱度不減，房地產將牽動產業復甦速度與力道，預期需求溫和復甦，法人對水泥業前景持中性看法，全年可望先蹲後跳，長期可關注在碳中和議題所帶來的效應。

（ 時報資訊 龍彩霖）