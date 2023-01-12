台積電2023先苦後甜 外資偏多看

晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會告段落，確認上半年營運衰退，外資直指，隨市場預期重新設定、貼近真實面，對台積電股價走勢為有利因素，但獲利了結、節前賣壓是雙重短期變數，須密切觀察機構法人長線資金於年假前持續布局的意願。

台積電法說會釋出展望基本上不出市場預料，單季營收財測、毛利率、營業利益率都與法人預期的共識值相差不遠，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，台積電上半年的產能利用率如預料般偏低，意味大部分的負面訊息已經成真，反倒是下半年的營運復甦力道應能化解市場對產業循環的憂心。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，根據台積電法說提及上半年營收年減中至高個位數百分點估計，第二季營收將持續衰退，其實有助市場重新設定對台積電的預期；台積電全年成長的財測雖暗示下半年的成長性有可能令市場感到驚喜，但哈戈谷提醒，假設下半年營運強勁彈升並未成真，恐成為今年稍晚的另一風險。

往好方面看，台積電提出2023年毛利率可望維持53％水準之上，至少比前一次2019年的產業下行循環時期高出7個百分點，代表台積電定價能力大幅提升，摩根大通認為這是非常正面的訊息。整體而言，上半年利空成真有助市場重設預期，對股價來說是正面催化劑（catalyst），機構法人有可能看得更遠，不拘泥於2023年的營運壓力，而是把目光放在2024年3奈米製程量產與毛利率亮眼所帶來的成長之上。

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