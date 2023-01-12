1月12日一分鐘強弱勢股
1月12日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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綠界科技(6763)
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9.88
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電子支付族群同步吸金，外資連兩日加碼，股價帶量強攻
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材料-KY(4763)
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8.37
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自結11月稅後純益1.35億元，年增204％，連五日收紅
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宏泰(1612)
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7.30
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2022年12月、Q4及全年營收皆創下歷史新高，業績題材點火
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六角(2732)
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7.06
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受惠消費旅遊旺季及政府普發6千元利多發酵，股價續創波段新高
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華榮(1608)
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6.88
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市場看好中國解封後需求，LME銅金屬期貨大漲，電線電纜族群齊揚
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智崴(5263)
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6.51
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12月營收跳增，受惠解封商機，市場看好2023為業績成長元年
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廷鑫(2358)
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6.05
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受惠LME期鋁價格上漲至每公噸2,487美元，多方買盤搶進
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美而快(5321)
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5.73
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全年營收突破30億元，連5年創新高紀錄，股價帶量走高
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歐買尬(3687)
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5.12
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寒假宅經濟點火電子支付商機，外資連兩日加碼，化解短線跌勢
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亞德客-KY(1590)
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4.36
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三大法人同步作多，大陸氣動市場回歸正成長，股價重返千金
製表：陳昱光
1月12日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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泰茂(2230)
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9.87
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外資終結連7買，調節賣壓出籠，股價面臨40元保衛戰
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強生(4747)
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9.18
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業績題材失靈，三大法人偏空操作，KD指標下彎
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昇銳(3128)
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6.10
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12月營收雙減，短打資金下車，股價失守季線關卡
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智擎(4162)
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5.31
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資金撤出生技族群，外資連三日減碼，向下尋求半年線支撐
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合一(4743)
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4.43
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本土買盤了結出場，股價苦吞連三黑，面臨年線保衛戰
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中天(4128)
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4.32
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多方資金移轉，外資轉買為賣，失守60元整數關卡
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美時(1795)
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4.16
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三大法人同步賣超，調節賣壓沉重，KD指標向下
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譜瑞-KY(4966)
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4.13
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股價短線漲多，獲利賣壓出籠，終結連7漲，跌落五日均線
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嘉澤(3533)
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4.02
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土洋法人連三日賣超，盤中跌破前低，股價回測半年線支撐
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晶宏(3141)
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3.97
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半年線反壓沉重，上攻動能不足，90元大關得而復失
製表：陳昱光
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