1月12日一分鐘強弱勢股

1月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

綠界科技(6763)

9.88

電子支付族群同步吸金，外資連兩日加碼，股價帶量強攻

材料-KY(4763)

8.37

自結11月稅後純益1.35億元，年增204％，連五日收紅

宏泰(1612)

7.30

2022年12月、Q4及全年營收皆創下歷史新高，業績題材點火

六角(2732)

7.06

受惠消費旅遊旺季及政府普發6千元利多發酵，股價續創波段新高

華榮(1608)

6.88

市場看好中國解封後需求，LME銅金屬期貨大漲，電線電纜族群齊揚

智崴(5263)

6.51

12月營收跳增，受惠解封商機，市場看好2023為業績成長元年

廷鑫(2358)

6.05

受惠LME期鋁價格上漲至每公噸2,487美元，多方買盤搶進

美而快(5321)

5.73

全年營收突破30億元，連5年創新高紀錄，股價帶量走高

歐買尬(3687)

5.12

寒假宅經濟點火電子支付商機，外資連兩日加碼，化解短線跌勢

亞德客-KY(1590)

4.36

三大法人同步作多，大陸氣動市場回歸正成長，股價重返千金

表：陳昱光

1月12日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

泰茂(2230)

9.87

外資終結連7買，調節賣壓出籠，股價面臨40元保衛戰

強生(4747)

9.18

業績題材失靈，三大法人偏空操作，KD指標下彎

昇銳(3128)

6.10

12月營收雙減，短打資金下車，股價失守季線關卡

智擎(4162)

5.31

資金撤出生技族群，外資連三日減碼，向下尋求半年線支撐

合一(4743)

4.43

本土買盤了結出場，股價苦吞連三黑，面臨年線保衛戰

中天(4128)

4.32

多方資金移轉，外資轉買為賣，失守60元整數關卡

美時(1795)

4.16

三大法人同步賣超，調節賣壓沉重，KD指標向下

譜瑞-KY(4966)

4.13

股價短線漲多，獲利賣壓出籠，終結連7漲，跌落五日均線

嘉澤(3533)

4.02

土洋法人連三日賣超，盤中跌破前低，股價回測半年線支撐

晶宏(3141)

3.97

半年線反壓沉重，上攻動能不足，90元大關得而復失

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組