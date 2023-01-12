1月12日一分鐘強弱勢股

自結11月稅後純益1.35億元，年增204％，連五日收紅

2022年12月、Q4及全年營收皆創下歷史新高，業績題材點火

受惠消費旅遊旺季及政府普發6千元利多發酵，股價續創波段新高

廷鑫(2358)

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