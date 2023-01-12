存台積不如買元大金､台企銀 達人另推這檔

台積電今（12）舉行第4季法說會，繳交出傲人成績，去年獲利突破1兆元，年增高達70%，每股純益39.2元，大賺將近4個股本，不過「億元教授」鄭廳宜卻認為，買台積電還不如買元大金、台企銀，這兩檔金融股殖利率都比台積電好，另外還推薦1檔電子股含隱藏利多，未來股價有機會較現在翻一倍。

鄭廳宜在《鈔錢部署》中表示，台股在封關前大跌的可能性不大，不過未來美國聯準會仍然會繼續升息，一旦利率到達5%以上，當台積電的殖利率還是維持2.5%，台積電股價要表現的機會就會越來越小，因為相對而言，無風險的金融商品價格低很多，他個人認為，「台積電到400元往下破底的機會還是很大」。

「機會每天有，風險大家要注意」，鄭廳宜說，台積電技術一流，但也因為實在太優秀，是非就會多，就選股而言，元大金、台企銀殖利率都比台積電好，他個人選股會從每年可以配息多少來找標的。

林百里旗下公司配息大方+潛在利多，廣明有機會翻倍

由於資深證券分析師杜金龍先前曾公開宣示，他把定存解約去買台積電，並且認為台積電在400元附近有強力支撐，對此鄭廳宜表示，如果是他，他會去買廣明，廣明去年殖利率7%，前3季賺2.94元，今年有挑戰賺4元的實力。

鄭廳宜說，林百里的公司配息很大方，以過去配息率來看，廣明今年配息有機會到3元，如果在40元附近買進殖利率約7%，更重要的是，廣明子公司達明機器人今年有機會上興櫃，加上中國大陸解封，達明有很多業務在對岸，對達明都有加分效果。之前達明以每股60元釋股10%給日本公司，如果今年以100元掛牌興櫃，那廣明的淨值就會增加逾30元。

鄭廳宜說，台積電真的很棒，有些個股雖然不是那麼棒，但給的錢卻比較多，再加上有一個很大可能的潛藏利多，他問：「如果達明以100元掛牌，廣明會不會漲一倍呢？」。

對於杜金龍買台積電，鄭廳宜表示尊重，強調每個人有不同的看法，「台積電或許等再過2~3年殖利率往下的時候，股價就有可能往上漲。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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