連巴菲特都賠 老謝見1現象喊股市會噴

在Fed一口氣升息7次，共計17碼後，通膨壓力罩頂，全球陷經濟衰退危機，財信傳媒董事長謝金河表示，去年不僅股神巴菲特負報酬10.62%、老虎基金慘賠50.32%，Tesla投資人最慘虧7成，今年雖景氣急速墜落，股市卻是變化多端，相較中南美洲、港股彈力最強，雙印股市卻反跌，完全反映基期高的市場修正，跌深市場反彈的現象。

謝金河在臉書以「投資永遠沒有標準答案！」為題發文，指出全球終於聽到景氣「雪落下的聲音」，景氣正在衰退的路上，但資本市場卻走出跟去年完全不一樣的格局。

去年景氣蒸蒸日上，大家都憧憬景氣會更好，但全球股市在元月陸續創新高後隨即下跌，然後展開整年的跌勢。去年元月，道瓊下跌1206.44、跌幅3.32%，Nasdaq跌8.98%、費半跌11.73%、台股跌2.98%，南韓跌10.5%、上海跌7.6%、深圳跌10.5%，這是1整年跌勢的開端。

今年一開年，大家都在看景氣衰退，但股市走勢卻跟去年相反，謝金河表示，今年股市氣勢如虹，一個是美國後院的墨西哥，今年元月到11日為止，已經大幅上升9.68%，中南美洲的阿根廷、委內瑞拉股市呈現噴出走勢，令人嘆為觀止。

港股是今年亞洲彈力最強的市場，恆生、國企指數迄今漲逾8%

二是亞洲彈力最強的地方在香港，恆生指數今年到11日止彈升8.36%、國企指數上漲9.04%，但核心的上海只上升2.35%、深圳上漲3.6%。如果把近3個月表現來看，這3年跌最慘的中國金龍指數大漲35.5%、恆生科技指數上漲34.1%、香港恆生指數上漲23.9%。

接下來是歐洲股市上漲，德國、法國、義大利、愛爾蘭、英國都大幅上漲。美國道瓊上漲825.76%，漲幅2.49%、Nasdaq漲4.64%、費半上升8.82%，台股上漲633.75，漲幅4.34%。

但股市倒轉，去年表現雄赳赳的雙印股市，今年都下跌。印度今年跌761.45、跌幅1.25%，印尼下跌284.27、跌幅4.14%，完全反映基期高的市場向下修正，跌深的市場在反彈。

最近大家把美國金融市場的大咖去年操作績效拿出來檢視一下，發現只有橡樹資本出現22.59%的正報酬，股神巴菲特去年出現10.62%的負報酬，最慘的老虎基金賠50.32%，砸錢買Tesla的人，最慘賠7成。今年景氣急速墜落，資本市場卻是變化多端，精彩絕倫的1年。

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