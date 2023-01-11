陳奕光│年後谷底回神 留意紅包行情

總經與市場分析：

12日美國將公布CPI數據，影響FED升息態度，但去年已經升息17碼到4.5％，今年預期只剩下兩到三碼，時間點將落在2月1日及3月22日，升息終於進入尾聲。由於疫情紅利遠去，各電子產業盛極而衰，仍然在庫存去化中，但庫存調整已經超過半年，預期在未來半年內陸續完成，下半年有新伺服器平台，新的CPU、GPU推出，新的蘋果手機等，搭配中國大解禁，全球開始谷底復甦。

從景氣燈號來看，台灣於去年9月轉為黃藍燈、11月轉為藍燈12分，創下2009年6月以來新低。過去2008年連續9個藍燈、2011與2015年連續10個藍燈，在藍燈過程中會出現波段最低的買點。其中2015年燈號14分出現最低點，2010年燈號16分、2008年則是9分，以2022年11月燈號12分來看，已經進入最低的地方，同時台股去年10月出現12,629點波段最低點。雖然藍燈仍將持續幾個月，但最低點也將在此時產生。綜合而言，2023年將是谷底回溫的一年，第二季陸續落底，下半年迎來復甦，而股市總是提早反應，可留意年後的紅包行情。

台股投資方向：

台股去年跌了一整年，年中最多下跌5,990點創下紀錄，但過去30年來從未連續兩年下跌，今年指數有表現空間。而美國升息將在2月1日、3月22日兩次加起來2碼～3碼後告一段落，搭配電子庫存調整完成、中國解封後內需循環重啟，台灣下半年重新回到成長軌道。

籌碼方面，去年降低持股的壽險、內資法人也在近期回補持股，甚至連股神巴菲特都來投資台積電。跌過頭、今年高配息的權值股，都是年後反攻標的，兔年行情將先蹲後跳。但短線雖然電子股反彈，但數字實際上沒那麼快調整上來，反而是中國的內需相關產業，在官方大力提振消費下，包含汽車、家電、民生必需、醫美、健康產業，大確診後迎來大復甦，相關的麗豐-KY、大江、晶碩、大學光等可以留意。

另留意電子產業各龍頭，庫存陸續調整完成，各產業依序復甦，權值與龍頭公司將率先反應。台積電、聯發科、國巨、聯詠、瑞昱、環球晶、欣興、南電等權值股將提早反應落底行情。第三個方向則是高殖利率，很多公司去年獲利創下新高，但股價大跌50％～70％，包含基期很低的航運、ABF、被動元件、蘋概、顯卡、IC設計等將具備高殖利率保護。最後則是電動車、生技、綠能等績優的公司也將在今年脫穎而出，相關各產業可留意。(文／第一金投顧董事長陳奕光)