策元大加權策略N 提高勝率

台灣首檔零投資手續費ETN「策元大加權策略N」（02001S），發行3年期，每年配息一次，已在2022年12月5日掛牌上市，1月11日收盤價4.94元。

「策元大加權策略N」，是全市場第一檔不收投資手續費的ETN，其報酬率與所連結指數完全同步，因為零投資手續費，就像一檔不收管理費的ETF，不管是抱股過年或長期投資，都不用擔心每天會從淨值中扣除持有成本影響投資績效。

「策元大加權策略N」連結「加權指數掩護性臺指買權價外5％報酬指數」表現。採用法人最愛的「掩護性買權」策略：投資臺股大盤+賣出價外臺指買權。

此策略最大的優點是：享有大盤報酬率外，只要「每個月加權指數漲幅小於5％或是下跌」，可多賺一筆賣出買權的權利金收入。

舉例來說，此ETN於2022年12月5日掛牌時，投資策略賣出的選擇權契約為12月履約價15,300的臺指買權，結算價為99點；在2022年12月21日結算時，選擇權結算價值為0點，賣出選擇權的獲利高達99點。因為多賺了這99點，僅僅半個月的期間內，ETN的績效就高於加權報酬指數達0.63％。

「掩護性買權」策略特色為藉由「期權」提高投資勝率。股市盤整時可以多賺，下跌時損失減少。對喜歡投資大盤投資人而言，是少數能抵抗「慢熊」、「慢牛」盤勢耐震抗跌的聰明策略。但當加權指數快速上漲、單月漲幅超過5％時，當月指數的績效可能落後於大盤。

此外，策元大加權策略N有三大特色：第一，零投資手續費。第二，每年固定在11月除息，年年有穩定領息的機會，息值計算除了大盤的現金殖利率外，更包含臺指價外買權的收益。第三，低單價好入手。

元大證券提醒，期權策略型ETN所追蹤的標的指數，由現貨、期貨、選擇權或相關指數結合而成，複雜程度比較高。投資人買賣前，應先簽具風險預告書，並符合投資人「適格性」方可交易。

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