今年IPO首發 偉康飆逾4成

數位金融與數位身份軟體即服務（SaaS）解決方案業者偉康科技（6865）11日以每股58元搶在農曆新年前掛牌上櫃，成為2023年首檔IPO股，搭上資安議題的趨勢熱潮，甫掛牌就展現出強勁的蜜月行情，首日上漲42.24％，收在82.5元，相當每位中籤戶帳面獲利2.45萬元。

偉康科技公開申購期間雖僅有釋出251張股票，卻因長假效應前夕，市場資金撤離股市，閒置資金充沛，反倒轉向湧入風險較低的IPO新股抽籤，加上公司興櫃均價與承銷價存在不小價差，以及公司營運前景樂觀等多項因素匯集，公開申購期間狂吸23.04萬張申購單，導致最後中籤率僅有0.1％，成為2022年遞件IPO股裡的最低紀錄。

偉康科技主要以資安技術、智能數據、雲端服務，提供智能數位金融解決方案及全方位數位身分SaaS服務，聚焦金融產業並協助客戶進行數位轉型，包含銀行即服務（Banking as a Services）、銀行即平台（Banking as a Platform）、開放銀行（Open Banking）等三大面向，快速建立數位金融全通路服務。目前39家本國銀行，偉康科技已服務超過7成的銀行客戶。

以2022年上半年來看，營收占比依序為智能數位金融服務56.98％、雲端與智能數據服務18.92％、資安與系統運帷服務11.85％、以及企業e化應用軟體服務1.58％等。偉康科技2022年營收5.07億元，年成長15.12％；前三季稅後純益4,077.3萬元，年成長13.72％，每股稅後純益3.14元。

IDC報告指出，儘管受疫情衝擊，全球數位轉型（DX）投資持續成長，預計2020～2023年年複合成長率（CAGR）將達15.5％，且在企業逐步往未來企業（Future Enterprise）發展下，預期2020～2023年總體市場規模將達到6.8兆美元。

繼偉康科技後，目前已通過主關機關核准等待掛牌的準IPO股還包括睿生光電、長榮航太、龍德造船、建德工業、永道-KY、泓德能源（創）、雲豹能源（創）、東研信超、南俊國際及綠茵生技等10檔個股。