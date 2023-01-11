台積電法說後 大摩：八成會漲

台積電法說會12日重磅登場前，外資圈預估台積電營收與財測數字熱鬧滾滾，摩根士丹利最新情境分析顯示，如台積電第一季毛利率展望超越55％、全年營收增長，法說後股價有8成機率會漲，幅度上看5％，同時，外資圈對下半年營運復甦持續寄予厚望。

■法說前，外資預測滿天飛

外資研究機構近期陸續提出對台積電法說會的預測，針對2022年第四季營運狀況，市場共識是與財測相去不遠，關注度也較低，外資注意力主要聚焦第一季營收估季減11％～16％之間，第二季持續季減，且全年以美元計價營收可能沒有成長、甚至衰退，展望均相對保守，但這也形同先替台積電法說打下預防針，如實際狀況優於外資擔憂，反將成為利空出盡契機。

大摩指出，台積電股價過去一周來已上漲8％，然許多客戶還是密切詢問台積電最終財測將對股價帶來什麼樣的波動。

根據摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻所作情境分析，基本假設（50％可能性）為台積電在法說會上釋出第一季毛利率高於55％、全年營收溫和成長、2023年資本支出300億美元，研判股價將上漲1％～2％。詹家鴻強調，半導體產業上半年確實要經歷落底循環，台積電不易獨善其身，然要是資本支出「僅」300億美元，將可有效減輕台積電2023年的折舊壓力。

■保守情境，股價恐將下跌

樂觀情況出現的機率則有3成，條件是首季毛利率展望介於57％～58％、全年營收年增5％、資本支出340億美元，如此股價將漲3％～5％。相對地，機率最小的保守情境如果出現，即首季毛利率展望低於53％、全年營收年減、資本支出高達350億～400億美元，股價於法說會後恐跌5％～7％。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，撇開短期變數，台積電技術領先的優勢，將在產業景氣下滑時發揮支撐作用。台積電GAA架構2奈米製程預計將在2025年量產，花旗環球預期，3奈米製程家族動能仍將持久，預計2024年營收占比超過10％。

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