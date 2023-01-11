外資轉買！證交所林修銘：台股正向發展

外資法人元月來回頭買超台股649億元，證交所董事長林修銘11日在新春記者會上數度強調，「外資已由賣轉買」，且從外在或內在因素看，今年都朝正面發展，即使未來仍有挑戰，但「證交所已準備好了！」所有同事都摩拳掌中，對未來充滿信心。

林修銘並不忘對台股信心喊話，台灣通膨平緩，經濟也相對穩健，國內主要機構多預估今年仍有2.5％以上經濟成長，台股目前本益比（PE）也僅約10倍，相對多數市場為低，另殖利率達5％優異表現，在上市公司基本面支持下，期盼今年台股能有更優異的表現。

他說，台灣資本市場具有公司治理優異、流動性佳等優勢，更重要的是，投資人對於科技及新經濟產業的掌握度與認同度高，願意給予合理評價。尤其台灣新創研發能量強大，在國內能見度更勝於國外，因此，證交所亟思提升國內籌資環境，讓企業留在國內的Home Market（本地市場效應）發揮主場優勢。

同時，證交所已設立專責服務團隊，除積極宣導上市業務，充分掌握送件進度外，也強化與申請公司及中介機構的溝通，未來將「滾動式」檢討上市申請流程及法令規範等措施，以提升潛在企業上市意願。

林修銘表示，新的一年，證交所預計前往新加坡、東京及歐美等國際金融中心，拜會當地關鍵機構投資人，溝通台股近期重點發展方向，了解投資者對台股投資考量，蒐集並回應其建議。

證交所今年業務推展將以韌性為本，「創新+永續」為主軸，引導資本市場新聚落的形成。林修銘說，面對後疫情時代，證交所將全力支援海外台商發展，去年12月已前往成熟台商匯聚且深具發展潛力的越南及泰國等市場，重啟實地招商行程，並有多家企業展現高度興趣。

面對今年仍有許多不確定因素，林修銘坦言，未來挑戰仍在，但證交所已準備好了，對台股表現及上市32家目標充滿信心。