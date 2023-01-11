大立光法說前波動不斷 又有外資接棒降評

大立光（3008）法說前波動不斷，繼摩根士丹利證券降評「劣於大盤」，向來屬股王多頭派的瑞信證券也在法說會前出手、降評「中立」，指出短期獲利風險升溫，且股價大幅反彈後報酬風險比不具吸引力，認為股價是時候休整一下（Take a break）。

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡研判，iPhone 14 Pro、Pro Max零組件在上半年拉貨表現將遜於EMS廠，反映出因2022年11月鴻海大陸生產中斷，導致更早與更強烈的補貨潮，並避免新款iPhone面臨任何量產風險。隨高階款iPhone重要性不斷上升，iPhone 15 Pro、Pro max的設計也發生顯著變化，瑞信發現，今年的生產時間可能有所不同，意味第二季零組件訂單季節性修正恐比過去更深，同時，考量眼前龐大通膨危機，大立光的客戶群也面臨更大的定價壓力，上述兩大因素都對市場看大立光上半年獲利，帶來下修風險。

大立光2022年第四季營收季增7％、年增11％，受惠於iPhone 14 Pro、Pro max提前且較強勁的拉貨，帶動業績表現略高於外資預期。摩根大通證券科技產業分析師楊維倫原本對大立光上季毛利率持較保守觀點，估計為53.7％，與2022年第三季持平，然最新根據生產良率與效率進步，加上營收規模較大，判斷毛利率可轉季增長；不過，新台幣升值可能導致部分匯損。

大立光經營管理階層日前釋出元月營收將較上月減少，2月又因工作天數少，營收可能進一步衰退，瑞信估計，大立光第一季營收將會季減25％～30％，且因為產品組合較差、展望也較保守，毛利率可能呈季減、年減。

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