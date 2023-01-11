8檔50元銅板股 去年前三季每股賺3元

2022年全球經濟景氣急速下滑，但去年全年營收公布，台廠繳交出不錯成績單。根據統計，2022年12月營收創新高的上市櫃公司共89家，如果以去年營收成長20%、連續8年配息、本益比不到10倍，且股價在50元以下指標，剃除成交量千張以下的個股，總共篩選出8檔個股，囊括電子、鋼鐵、肥料、航空等各個產業佼佼者，其中去年前三季每股賺3元以上比比皆是，股價卻還不到50元。

選股達人陳唯泰日前上《理財達人秀》表示，2022從年頭跌到年尾，股價跌破到50元以下的個股達1,000多家，但也就因為股價跌深，只要花費一些力氣，就可以找到具有投資價值的銅板股。

台股今日早盤開高，但市場觀望氣氛濃厚，開盤不到半小時，台積電及大盤就雙雙翻黑，收盤指數下跌51.52點，收14,751.44點，成交量僅1,596.03億元，外資連五買、今買超35.44億元，投信買超9.71億元，自營商買超16.83億元，華冠投顧劉炯德表示，電子今日熄火，台積電法說會前夕股價震盪走低，資金轉進鋼鐵及航運。

大陸半導體政策可能大轉彎，聯電可能因此大啖商機

市場矚目的仍以明天台積電法說會為主，不過如果想要在農曆年前買進長期配息的低價股，老手以去年營收成長20%、連續8年配息、本益比不到10倍，且股價在50元之下為指標篩選，在扣除成交量過低、日成交量不到千張的個股，挑選出東鹼、聯電、華通、所羅門、榮運、港建、榮剛及瀧澤8檔。其中最高價聯電今收盤價45.15元，最低價為所羅門今收盤26.3元。

今日外資買超第一名首推聯電，一共敲進23,944張，聯電2022全年營收2,787.05億元，年增幅30.84％，萬寶投顧分析師陳子榕表示，中國半導體產業發展政策可能大轉彎，不再大手筆補助，此舉將使競爭對手台灣成熟製程晶圓廠聯電、世界先進、力積電大啖商機。聯電去年前三季每股純益已達5.54元。

至於華通除有美系HDI板訂單外，加入軟板產能，還有低軌衛星的題材，加上為產業龍頭，股價拉回可做留意。華通去年前三季每股純益4.9元，已賺贏2021全年每股4.31元。

摩爾投顧莊佳螢看好所羅門，指該公司致力成為3D機器視覺及工業用 AI 領導品牌，提供機器人眼睛，使其擁有類似人類的視覺與辨識能力以執行製造業日益複雜的工作任務，讓機器人更加聰明。所羅門去年前三季EPS為2.73元，大幅超越2021年全年1.16元。

榮運手握長榮2.5萬張、長榮航4.9萬張，本益比僅8倍

榮運本業從事旅遊機場巴士運輸、出租貨櫃業務，隨疫情恢復正常化，業務將谷底反轉，加上業外手握長榮2.5萬張、長榮航4.9萬張，去年前三季EPS為2.79元，股價本益比僅8倍，後續有機會走揚。至於港建為PCB及半導體代理商，去年前三季每股賺10.14元，去年變更股票面額，主因是大股東香港王氏港建持股高達6成7，造成股票在市場流動偏低，完成變更面額後，持有1張持股變成4成，但價格從原來的逾百元到今天收盤僅28.75元。

台鋼集團旗下榮剛去年第四季營收33.3億元，年增30.7%，創單季次高；全年營收123.65億元，年增41%，同為歷史次高，公司指目前訂單能見度達八個月，首季可望維持年增。榮剛前三季每股純益3.26元。

瀧澤是上市櫃中，去年12月營收「唯二」成長的兩家，瀧澤12月合併營收3.85億元，創單月新高，年增43.5%，累計全年36.03億元，年增22.41%，改寫歷史新高。瀧澤表示，2021年接到大陸三一重工集團訂單，去年12月出貨認列7千多萬元，推升12月營收創新高。瀧澤累計去年前三季每股純益3.78元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富編輯中心）

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