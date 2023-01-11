1月11日一分鐘強弱勢股

1月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

美而快(5321)

10

年營收連5年成長，去年全年以31.73億元創18年來新高

強生(4747)

9.99

成交量翻5倍增、達4,305張，股價強彈漲停、收復5日線

立端(6245)

9.96

Intel推新一代伺服器處理器攻資料中心，台廠可望添動能

華經(2468)

9.92

資安商機浮現，買盤卡位，成交量翻2倍增、達9,780張

伊雲谷(6689)

9.82

去年12月營收達8.27億元，年增8.40%、月增11.67％

廷鑫(2358)

9.79

成交量暴增倍、破1.28萬張，股價飛躍季線、收復半年線

富邦媒(8454)

8.55

去年Q4與全年營收同寫新猷，創台灣電商千億業績里程碑

泰茂(2230)

7.73

外資今年來天天買超百餘張，昨買305張，累積達2,170張

華景電(6788)

7.32

去年12月、Q4、全年營收齊創新高，今年營運續拚成長

精剛(1584)

7.06

接單樂觀今年續拚登峰；去年12月、Q4及全年營收同創高

表：方歆婷

1月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

名軒(1442)

 7.51

去年12月營收13.80億，全年營收20.03億，年減41.93％

合勤控(3704)

 7.31

股價日前創高，獲利了結賣壓出籠，長黑Ｋ棒摜破５日線

晶心科(6533)

 6.56

去年12 月營收7,322.7萬元，月減37.3%、年減46.7%

致茂(2360)

 6.46

賣盤調節，長黑Ｋ棒一舉摜破短、中期均線與半年線

華星光(4979)

 5.69

今年營運以資料中心既有產品出貨為主，展望偏保守

華擎(3515)

 5.14

去年12 月營收 14.12 億元，月減29.2%、年減36.0%

新潤(6186)

 4.38

去年全年營收24.9億元，年減37.3%；外資賣超728張

智擎(4162)

 4.3

外資今年以來多站賣方，累積賣超431張，昨賣191張

安勤(3479)

 4.25

去年12月營收7.06億，月減12％；自營商昨賣175張

天鉞電(5251)

 4.04

短線獲利了結賣盤下車，季線得而復失；外資賣超194張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組