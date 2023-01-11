1月11日一分鐘強弱勢股
1月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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美而快(5321)
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10
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年營收連5年成長，去年全年以31.73億元創18年來新高
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強生(4747)
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9.99
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成交量翻5倍增、達4,305張，股價強彈漲停、收復5日線
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立端(6245)
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9.96
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Intel推新一代伺服器處理器攻資料中心，台廠可望添動能
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華經(2468)
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9.92
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資安商機浮現，買盤卡位，成交量翻2倍增、達9,780張
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伊雲谷(6689)
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9.82
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去年12月營收達8.27億元，年增8.40%、月增11.67％
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廷鑫(2358)
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9.79
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成交量暴增倍、破1.28萬張，股價飛躍季線、收復半年線
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富邦媒(8454)
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8.55
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去年Q4與全年營收同寫新猷，創台灣電商千億業績里程碑
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泰茂(2230)
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7.73
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外資今年來天天買超百餘張，昨買305張，累積達2,170張
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華景電(6788)
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7.32
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去年12月、Q4、全年營收齊創新高，今年營運續拚成長
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精剛(1584)
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7.06
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接單樂觀今年續拚登峰；去年12月、Q4及全年營收同創高
製表：方歆婷
1月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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名軒(1442)
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7.51
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去年12月營收13.80億，全年營收20.03億，年減41.93％
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合勤控(3704)
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7.31
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股價日前創高，獲利了結賣壓出籠，長黑Ｋ棒摜破５日線
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晶心科(6533)
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6.56
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去年12 月營收7,322.7萬元，月減37.3%、年減46.7%
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致茂(2360)
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6.46
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賣盤調節，長黑Ｋ棒一舉摜破短、中期均線與半年線
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華星光(4979)
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5.69
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今年營運以資料中心既有產品出貨為主，展望偏保守
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華擎(3515)
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5.14
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去年12 月營收 14.12 億元，月減29.2%、年減36.0%
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新潤(6186)
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4.38
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去年全年營收24.9億元，年減37.3%；外資賣超728張
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智擎(4162)
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4.3
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外資今年以來多站賣方，累積賣超431張，昨賣191張
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安勤(3479)
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4.25
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去年12月營收7.06億，月減12％；自營商昨賣175張
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天鉞電(5251)
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4.04
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短線獲利了結賣盤下車，季線得而復失；外資賣超194張
製表：方歆婷
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