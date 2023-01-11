外資買超35億 台股底部墊高 聚焦四族群

外資買超35億 三大法人買超台股61億元

外資等三大法人周三（1/11）合計買超台股61.94億元。包括外資與陸資買超35.39億元；投信法人買超9.71億元；自營商自行買賣部分係買超6.56億元，避險部分係買超10.27億元，合計單日買超16.83億元。

業內人士指出，外資近期持續買超台股，投信法人逢低加碼未手軟，加上國安基金等國家隊法人護盤意願仍濃厚，顯示台股低檔相對有限。

另外，Fed（聯準會）激進升息近尾聲，終端消費電子去化庫存也有機會在上半年暫告一段落，加上大陸疫後重啟振興經濟，顯示下半年景氣復甦有戲，係吸引法人、業內實戶等大咖逢低默默卡位主因，短中期包括高股息殖利率、低本益比、具低基期比較空間及大股東做多意願濃厚相關概念股，值持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

電金弱勢、航運撐盤 台股量縮收黑51.52點

市場等待本週將公布的重要通膨數據，台股今天開高走低，電子與金融股齊弱，僅航運與鋼鐵股撐盤，終場加權指數下跌51.52點，收在14751.44點，失守14800點，成交值新台幣1596.02億元。

電子類股今天下跌0.27%，成交比重約56%；金融股跌0.8%，生技股跌0.4%。傳產族群的航運與鋼鐵類股表現較佳，分別上漲0.15%、0.05%。代表中小型股的櫃買指數收盤上漲0.25%。

電子權值股台積電表現疲弱，終場下跌1.5元或0.31%，收484.5元；鴻海跌0.3%，以99.1元作收；股王大立光下半場翻紅，收在2190元，漲幅0.46%。

貨櫃航運股長榮收156.5元，漲幅0.64%；陽明收63.2元，漲幅0.48%。

金融股受到去年獲利不佳影響而走低，富邦金、新光金終場分別下挫1.86%、1.78%，兆豐金跌0.94%，國泰金跌0.72%。

富邦投顧指出，近期為營收公布密集期，營收表現亮麗股及外資回補半導體股將持續在盤面上輪動表現，但須留意指數逼近萬五大關時，震盪恐加劇。

(中央社)

封關期間有變數？凱基投顧給建議

台股農曆年前上演紅包行情，短線聚焦市場期待庫存調整即將觸底激勵反彈，但庫存調整與砍單現象卻仍在蔓延，凱基投顧提醒投資人，台股農曆封關期間正值美股超級財報周，農曆年後台股恐再度遭逢企業財報的壓力測試，建議調整持股因應風險，預期金兔年台股將呈現「先蹲後跳」的走勢。

凱基投顧投資展望報告指出，2023年開年襲來兩大科技股利空，其一是特斯拉第四季繳出低於預期的交車量，幅度約4%，其二是傳出蘋果針對AirPods、Apple Watch、MacBook等三項消費性產品進行砍單，特斯拉與蘋果分屬電動車與消費性電子兩大領域的中高端品牌廠，意味全球景氣迅速轉差下，訂單修正的窘境似乎從中低端品牌蔓延至中高端大廠。

其次，庫存去化的陰影正從消費性電子產品向各類非消費性應用蔓延，因為去年底已陸續傳出Meta與Google暫停或延後部分地區之雲端/資料中心擴張計畫，為伺服器今年出貨量投下變數。而市場普遍期待下半年新品上市將帶動科技業迎來旺季需求，但過往經濟衰退期間，美國民眾對電子產品、運動用品、服飾與汽車等商品需求普遍呈現衰退，表示景氣衰退容易伴隨民間消費欲振乏力。

雖然金兔年科技業展望不佳，內需消費性類股預期表現仍相對穩定，凱基投顧建議投資人自2月起開始調整持股部位，採取防禦型操作等待波動低點，積極型投資人則可增持必需消費，例如零售、電商，或是布局生技製藥、高殖利率等族群。

（時報資訊 任珮云）