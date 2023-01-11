元月效應來真的？內行點名5檔電子翻多

萬五大關兵臨城下，多空震盪加劇，台股今（11）日開高走低，收在14,751.44點，進入2023年大盤已漲逾600點，元月效應可期嗎？永誠國際投顧分析師楊少凱表示，「這波行情還沒有結束」，甚至大膽預測本波有機會上漲2,000點。

楊少凱指出，護國神山台積電（2330）將會是這波漲勢的急先鋒，在台積電的帶動下，電子股有望重掌兵符，其中IC設計族群將率先反彈，看好聯詠（3034）、瑞鼎（3592）、天鈺（4961）、矽力-KY（6415）及被動元件的國巨（2327）等。

康和證券投資總監廖繼弘也認為，主要國際股市都守住季線反彈，台股低檔也力守季線反彈回半年線與月線之上，台積電等主要權值股轉強領軍上攻，日成交量放大至月均量以上，上攻動能轉強，強化元月效應行情。

權王台積電、股王大立光（3008）法說本周登場，年前布局可留意布局跌晶圓代工、矽晶圓等半導體供應鏈；復華中小精選基金經理人趙建彰表示，開年以來市場風險情緒回溫，加上外資結束長假回流台股，使成交量逐步放大，由於外資轉賣為買，加上美國科技股止跌，可吸引資金轉進電子股，增添元月行情動能。

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（旺得富理財網 黃順德）