台股怎麼走？專家從總經面給指引

進入2023年，台股在元月上半旬就出現日K連6紅。但外資機構又怎麼看今年的台灣經濟和股市的投資機會？ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr. Iris Pang）認為：未來一年台灣經濟受全球半導體需求疲軟、大陸開關刺激作用有限及進一步加息等因素影響而困難重重。而路博邁資產則認為2023年的投資表現將取決於分歧點的如何化解。

彭藹嬈認為，今年台灣經濟的3個關鍵：

1.半導體需求疲弱拖慢經濟成長。

因外部需求走弱，台灣經濟將繼續承受半導體銷量走低的壓力。半導體佔台灣出口約40%。因歐美購買力受高通脹持續影響及大陸經濟尚未完全復甦，半導體以至台灣貿易的挑戰將至少持續整個上半年。若下半年外部需求有所回升，台灣經濟成長將增速。

2.台灣未必受惠大陸開關。

台灣在今年上半年未必受惠大陸取消防疫措施和開關。自疫情爆發以來，台灣禁止中國大陸居民赴台觀光，只允許因公出差或探親理由訪台，今天台灣零售業恐無法恢復至疫前水平。

3.貨幣政策會拖累經濟。

在2023年首季，台灣央行將繼續跟隨美國聯邦儲備局的加息路徑。這意味貨幣政策會加劇經濟弱勢。繼續加息有一定的風險，包括令台灣企業及家庭面臨更高的利息成本和財政壓力。在財政方面，政府或需向中小企業提供進一步優惠政策，並有機會增加軍費開支。新台幣或因台灣央行貨幣政策轉向而出現波動，如果從緊縮過渡至寬鬆貨幣政策的時間較美聯儲更長，或將有助支持今年第二至第四季新台幣兌美元的匯率走勢。

路博邁資產公司則認為，面對充滿不確定性的環境，與其寄望未來的報酬成長潛力，投資人更應把握當下的收益。至於有哪些經濟趨勢逐漸明朗化？目前，經濟學家與總經分析師一致認為2023年將是經濟成長趨緩與通膨下降的一年，且從歷史經驗可知，類似的環境將對股市、信用債、與大宗商品帶來挑戰。

在股市方面，「由上而下」和「由下而上」的分析師觀點最為分歧。「由上而下」的分析師認為不利的經濟成長與通膨環境必將使得企業盈餘下滑。而「由下而上」的分析師幾乎沒有修正2023年企業獲利目標。路博邁則認為，目前高通膨造成的影響已反映在企業營收數字之上，且企業大致能將成本轉嫁給客戶。儘管如此，經濟成長趨緩且通膨從極高水準下降，不僅可能令企業銷售數字萎縮，且定價亦將出現相對顯著的跌幅。

此外，即便企業帳上應計盈餘在過去這段時間寫下數十年新高，預期未來實際收到的盈餘將大打折扣。故此，預期2023年標準普爾500指數的每股盈餘將介於200-210美元、甚至是更低的區間。至於標準普爾500指數的每股盈餘有無機會攀升至230美元？我們認為機會不大。

（時報資訊 任珮云）

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