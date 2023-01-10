興櫃大黑馬 雲豹能源、星宇航空一馬當先

台股封關倒數，2022年12月營收也出爐，其中綠能、解封受益產業營運最旺、殺出多匹黑馬，再生能源發展熱絡，「綠能夯股」雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）營收同締歷史次高，星宇航空（2646）則在客運復甦下，營收改寫登錄興櫃來新高，大啖疫後報復性出遊商機。

興櫃2022年12月營收前十強成員中，「興櫃營收王」遠壽閃亮回歸，重返營收冠軍大位，不銹鋼龍頭廠燁聯則位居第二，後續則依序為雲豹能源、泓德能源、長榮航太、和淞、達發、星宇航空、富基電通、聚恆，分別位居第三至十名。

甩開先前匯損利空，遠壽2022年12月營收重回64.72億元，月增5.52倍，奪回興櫃單月營收冠軍頭銜，惟全年營收799.14億元，仍較2021年衰退14.3％。

雲豹能源2022年12月營收11.15億元，月增61.58％，雖年減逾3成，然全年營收衝上63.01億元，年增1.92倍，仍創歷史新高。

各國解封列車開動，星宇航空2022年12月營收也「飛向天際」、衝上9.65億元，月增55.64％、年增更近9倍，創登錄興櫃來新高，後續將迎來疫後首次春節旺季，市場預估，1月整體座位數將再較去年12月成長逾2成。