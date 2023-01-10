15檔營收步步高 法人卡位

每年12月及第四季多是上市櫃公司營收從高峰回落，不過，2022年12月仍至少有143檔個股，營收連3個月以上步步高，更有高達3家連10個月遞增，等於是幾乎今年一整年都一路爬坡向上，進一步篩選元月來法人買超千張以上，更有友達（2409）及長榮航（2618）等15檔強棒。

受到俄烏大戰、中美科技戰、通膨、升息、美債殖利飆高等諸多利空衝擊，2022年台股一路從高峰下滑，上市櫃公司營運也受到影響，不過，整體來看，2022年營收及獲利表現仍然不俗。

據統計，12月營收呈現6個月步步高的有明揚、由田、長聖（以上連10個月）、台灣高鐵、祺驊、寒舍、五福及創意（以上連7個月）、彩富、御頂、太醫、雄獅、為升、健喬（以上連6個月），等於下半年一路維持高度增長的態勢。這14檔中，至少有一半以上是受惠於解封。

看好台股反彈行情，外資已呈現連4日買超，達到665.74億元，再加上投信積極加碼，推升三大法人合計買超773.52億元，法人買盤歸隊，扮演台股指數站上14,800點功臣。

篩選12月營收至少連三季，也就是說第四季營收月月高，同時，元月來法人站在買、買超千張以上有友達、長榮航、金居、中租-KY、遠東銀、台灣高鐵、台玻、亞翔、鴻準、世紀鋼、亞泥、宏泰、有益、虹堡、永冠-KY等15檔。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，主要以通路、觀光、內需百貨等帶動成長，衰退族群則以貨櫃股及光電LED股等為主。