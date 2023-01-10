傳產出頭天 台泥中租-KY營收登高

2022年台股上市櫃公司的12月營收結算完畢，共有89家公司12月營收繳出歷史新高的優異成績單，特別以績優傳產股表現亮眼，如台泥（1101）、中租-KY（5871）等，獲法人加碼布局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，2022年第三季起，全球各產業開始遭遇客戶砍單、去化庫存、調降資本支出的利空打擊，拖累台股整體的營收表現，因此2022年12月營收還能繳出歷史新高的上市櫃公司，顯示其訂單穩健程度。

統計，2022年12月合併營收創新高且近兩個交易日三大法人買超的個股有台泥、中租-KY、元晶、鈊象、潤泰新、晶采、王道銀行、創意、宏泰、高力、漢唐、永冠-KY、閎康、虹堡、亞翔、立端等個股。

台新投顧副總黃文清表示，2022年12月營收創新高個股的產業不再以電子股一枝獨秀，反而水泥、租賃、再生能源、遊戲、IP矽智材、半導體設備廠、風電等產業竄起。

聯邦投信投資長吳裕良表示，2022年12月營收創新高的個股以台泥、中租-KY等個股特別突出，特別受惠於大陸解封，市場復甦，有利後續營收動能恢復。

在台泥部分，大陸政府近期推出「金融16條」政策，可望提振房市信心，帶動中國水泥需求落底回升，台泥積極布局電池、儲能、再生能源等事業，提升非水泥營收的比重，持續推升企業長期營運的廣度。

永冠-KY 2022年12月營收9.53億元，創上市來單月新高，月增3.40％，年增16.05％。永冠-KY 2023年出貨目標上看20萬噸。