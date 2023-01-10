16雄兵雙響炮 續航力十足

上市櫃公司2022年營收全數公布，12月營收強弱互現，統計月增、年增「雙增」股計有377檔，法人本周以來買超逾1,700張，包括臺企銀（2834）等16檔個股，在基本面護體下，股價仍有表現機會。

包括臺企銀、合庫金、永豐金、緯創、台泥、遠東銀、台灣高鐵、中租-KY、華夏、上海商銀、中化、元晶、鈊象、世紀鋼、台塑化、神達，2022年12月營收繳出月增、年增「雙增」佳績，其中，以銀行股居多，其次是傳產股，電子股相對少。

2022年金控獲利受到金融市場動盪、防疫險理賠影響，大多數金控獲利均呈現衰退。群益投顧指出，展望2023年，預期防疫險理賠在 2023年4月以後告一段落，央行升息的幅度，相對2022年也將趨緩，原先影響金控獲利的負面因素逐漸消失，有利金融股築底。

塑化股在報價止穩下，法人逢低買盤進駐，其中，華夏因庫存去化、成本支撐，石化廠商挺價氛圍提高，農曆年後若大陸疫情轉趨穩定，需求能量好轉，可醞釀一波反彈力道。

兆豐投顧董事長李秀利指出，12日台積電將舉行法說，市場預期將偏向負面，尤其股價在法說前已先行強彈，屆時股價恐面臨拉回壓力，加上1月17日將封關，在長假效應下，會影響市場追價意願，台股短線將開始震盪。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，台灣電子族群10日仍延續強勢，電子族群成交比重仍維持在六成左右，但後續仍有台積電法說與美股財報等不確定因素，導致市場追價意願降低，指數維持在平盤附近震盪，成交量能較前一日縮減。

他認為，雙王12日法說會成焦點，市場預估台積電2023年上半年營收季減，投資人更應關注的是半導體產業庫存何時消化

他不建議重押電子抱股過年，因美國經濟衰退機會大，美國財報周干擾股市，可少量持有大型權值股、高殖利率股或原物料股，適度抱股過年，等待利空出盡。