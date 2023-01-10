台積2022營收創新高 外資下修展望原因曝

台積電10日公告2022年12月合併營收1,925.60億元來到五個月新低，第四季合併營收6,255.32億元，仍續創季度營收歷史新高，惟略低於業績展望，主要是受到12月新台幣兌美元匯率升值影響。至於全年營收2.26兆元、年增超過四成，仍是創下歷年新高。

■第四季5奈米需求助陣

整體來看，台積電第四季5奈米製程的需求持續增加，進而平衡了終端市場需求轉弱及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響。

台積電12月合併營收1,925.60億元為歷年同期新高，與11月合併營收2,227.06億元相較月減13.5％，與去年同期相較年增23.9％。台積電2022年第四季合併營收季增2.0％達6,255.32億元，與2021年同期相較成長42.8％，續創季度營收歷史新高。累計2022年合併營收2兆2,639億元，與2021年合併營收1兆5,874億元相較，年成長率達42.6％符合預期。

台積電預期2022年第四季合併營收介於199億～207億美元之間，在新台幣兌美元匯率31.5元假設下，約折合新台幣6,268.5～6,520.5億元，平均毛利率介於59.5～61.5％之間，營業利益率介於49～51％之間。不過，台積電第四季營收表現略低於業績展望，主要是受到12月新台幣兌美元匯率升值所導致。

■外資下修2023營收預估

台積電預計12日召開2022年第四季線上法人說明會，由於半導體市場需求疲弱，歐美市場終端消費性電子銷售進入淡季，中國市場雖然解除清零封控，但實際需求未見回溫。外資近期陸續下修對台積電2023年營收預估，包括第一季營收將季減15％以上，第二季要止跌回升恐有難度，且全年營收可能只與2022年持平。

外資法人認為，台積電2023年第一季營收季減幅度恐超過15％，第二季看來仍有持續下修可能，主要是智慧型手機為大宗的晶片需求低迷，7奈米及6奈米產能利用率上半年無法止跌回穩，5奈米產能利用率亦同步下修，至於3奈米雖已量產但仍未達經濟規模。

法人亦指出，台積電在法說會中應該會再度下修2023年資本支出，預期年度支出會落在350億美元以下，其中八成會用於3奈米的擴產，5奈米及7奈米先進製程、28奈米以上成熟特殊製程等擴產速度會暫時放緩，等待市場景氣在下半年觸底後，才會再重新調整投資計畫。

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