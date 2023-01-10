1月10日一分鐘強弱勢股
1月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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瀧澤科(6609)
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9.99
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去年12月及全年營收雙創新高，營運報喜，帶量攻漲停
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驊宏資(6148)
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9.96
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去年12月營收月增3.83倍，睽違一年再度突破億元水準
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華星光(4979)
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9.93
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100G、400G光收發模組進入量產，自去年下半年起營收逐月成長
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天鉞電(5251)
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9.88
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受惠智慧攝影機及電子鎖兩大動能推升，營運成長可期
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台灣精銳(4583)
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9.63
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隨漲價效益發威，以及飯店事業挹注，毛利率可望更上層樓
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有益(9962)
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7.74
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假期後的庫存回補潮，加上大陸解封，不鏽鋼需求續強
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嘉威(3557)
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6.82
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獲買盤拉抬，重新踏回填息之路，距離目標52.8元近在咫尺
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中砂(1560)
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6.45
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搭上台積電先進製程列車，N3E有望在2023下半年進入量產
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合勤控(3704)
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6.27
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頻寬升級趨勢下，5G FWA、PON與WiFi 6持續帶動營收成長
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奈米醫材(6612)
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6.22
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人工水晶體置換需求回溫，12月營收繳出5,228萬元歷史新高
製表：柯宗沅
1月10日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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康控-KY(4943)
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10.00
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因股價波動劇烈遭分盤交易，收盤仍高掛逾千張委賣單
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泓格(3577)
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9.99
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去年12月營收僅6,480萬元，月減、年減「雙率雙減」，創兩年新低
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喬山(1746)
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8.63
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單月營收創歷史新高，惟短線利多出盡，幾乎回吐今年漲幅
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幸康(3332)
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6.99
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去年12月營收呈現衰退，股價向下跳空，跌破全部均線
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強生(4747)
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6.28
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搶藥題材失靈，股價創波段新高後走勢轉空，賣壓未歇
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時碩工業(4566)
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5.66
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技術面出現假突破後，帶量下殺，外資單日賣超263張
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中化(1701)
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5.29
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資金棄生技保電子，外資連兩日買超3,687張也無濟於事
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淘帝-KY(2929)
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5.14
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高檔盤整近一個月時間，跌破上揚的月線支撐，回測前低
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兆勁(2444)
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5.07
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月線由支撐轉壓力，外資單日轉賣569張，橫盤整理
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泰藝(8289)
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4.99
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去年營收年增收斂至3.79％，向下跳空留出1.3元缺口
製表：柯宗沅
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