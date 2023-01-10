1月10日一分鐘強弱勢股

1月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

瀧澤科(6609)

9.99

去年12月及全年營收雙創新高，營運報喜，帶量攻漲停

驊宏資(6148)

9.96

去年12月營收月增3.83倍，睽違一年再度突破億元水準

華星光(4979)

9.93

100G、400G光收發模組進入量產，自去年下半年起營收逐月成長

天鉞電(5251)

9.88

受惠智慧攝影機及電子鎖兩大動能推升，營運成長可期

台灣精銳(4583)

9.63

隨漲價效益發威，以及飯店事業挹注，毛利率可望更上層樓

有益(9962)

7.74

假期後的庫存回補潮，加上大陸解封，不鏽鋼需求續強

嘉威(3557)

6.82

獲買盤拉抬，重新踏回填息之路，距離目標52.8元近在咫尺

中砂(1560)

6.45

搭上台積電先進製程列車，N3E有望在2023下半年進入量產

合勤控(3704)

6.27

頻寬升級趨勢下，5G FWA、PON與WiFi 6持續帶動營收成長

奈米醫材(6612)

6.22

人工水晶體置換需求回溫，12月營收繳出5,228萬元歷史新高

表：柯宗沅

1月10日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

康控-KY(4943)

10.00

因股價波動劇烈遭分盤交易，收盤仍高掛逾千張委賣單

泓格(3577)

9.99

去年12月營收僅6,480萬元，月減、年減「雙率雙減」，創兩年新低

喬山(1746)

8.63

單月營收創歷史新高，惟短線利多出盡，幾乎回吐今年漲幅

幸康(3332)

6.99

去年12月營收呈現衰退，股價向下跳空，跌破全部均線

強生(4747)

6.28

搶藥題材失靈，股價創波段新高後走勢轉空，賣壓未歇

時碩工業(4566)

5.66

技術面出現假突破後，帶量下殺，外資單日賣超263張

中化(1701)

5.29

資金棄生技保電子，外資連兩日買超3,687張也無濟於事

淘帝-KY(2929)

5.14

高檔盤整近一個月時間，跌破上揚的月線支撐，回測前低

兆勁(2444)

5.07

月線由支撐轉壓力，外資單日轉賣569張，橫盤整理

泰藝(8289)

4.99

去年營收年增收斂至3.79％，向下跳空留出1.3元缺口

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組