生技哭一團 聯電帶量漲 中視等5檔樂陶陶

台股今（10日）加權股價指數收盤報14,802.96點，漲50.75點，漲幅0.34％，成交量為1,774.04億元。權王台積電今收報486元，漲幅1.04%；晶圓代工二哥聯電居上市成交量冠軍，收報45元，漲幅1.12%，成交張數91,359張。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中視（9928）、瀧澤科（6609）、驊宏資（6148）、華星光（4979）等5檔（強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以半導體、資服類股波動最大，分別上漲0.98％、0.8％，生技類股跌幅明顯，下跌1.94％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達4％的有16檔，漲幅前十名僅中 視（9928）漲停，其餘依序為台灣精銳（4583）、嘉威（3557）、中砂（1560）、統新（6426）、合勤控（3704）、誠研（3494）、材料-KY（4763）、環科（2413）、必應（6625）。

上市股今跌幅超過3％的有23檔，前10名除了跌停的康控-KY（4943），其餘依序為正峰（1538）、喬山（1736）、時碩工業（4566）、中化（1701）、淘帝-KY（2929）、兆勁（2444）、光罩（2338）、東明-KY（5538）、建準（2421）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、華新（1605）、凌巨（8105）、臺企銀（2834）、群創（3481）、台積電（2330）、元晶（6443）、華邦電（2344）、友達（2409）、中信金（2891）。

上櫃有14檔5％以上漲幅，收盤漲幅前10名依序為瀧澤科（6609）、驊宏資（6148）、華星光（4979）、天鉞電（5251）、有益（9962）、聯光通（4903）、駿吉-KY（1591）、系通（5348）、奈米醫材（6612）、晶呈科技（4768） ，當中漲幅前4名都是漲停。

今日上櫃有18檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有泓格（3577），1檔跌停，其餘為佑全-新（6929）、幸康（3332）、強生（4747）、洛碁（8077）、陽程（3498）、鴻翊（3521）、泰藝（8289）、亞元（6109）、生展（8279）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、穩懋（3105）、金居（8358）、健喬（4114）、晶宏（3141）、世界（5347）、昇銳（3128）、華星光（4979）、台半（5425）、有益（9962）。

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