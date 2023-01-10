1/10上市、櫃企業營運快報

今（1/10）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.工業電腦廠維田(6570)公布2022年12月合併營收為新台幣0.99億元，月增8.86%、年減2.80%；去年第四季營收2.96億元，年增13.43%、季減17.66%；2022年全年合併營收11.4億元，年增30.06%。

維田指出，2022年歐美各產業對工業電腦需求持續熱絡，加上缺料問題緩解，美國大型專案集中於第三季出貨，帶動維田營運暢旺，全年營收寫下歷史新高表現。維田目前在手訂單能見度仍樂觀，公司審慎看待且密切注意國際狀態，以其快速因應，力求達成營運目標。

2.閎康(3587)2022年12月營收為3.87億元，年增14.3%，再創單月歷史新高，受惠於半導體被視為與下世代科技進展高度相關產業，台灣、大陸與日本政府對半導體產業皆祭出相關獎勵措施，閎康在兩岸三地皆有實驗室，持續感受強勁市場需求，有助於公司營運維持成長。

3.中國防疫政策從「清零」，急轉彎到「動態清零」，再到「與病毒共存」，中國解封消費紅利頓時成了全球市場焦點，台股近期外資買賣超前100檔個股中，可見到元大滬深300正2（00637L）、中信中國高股息（00882）等陸港股ETF，相關個股也活蹦亂跳，值追蹤。

4.特力(2908)集團2022年合併營收為374.1億元，年減14.5%；展望今年，特力表示，特力將持續調整自身產品結構與強化財務體質，且運用自身零售及貿易網絡，隨時應變客戶之需求，降低外在環境對營運的影響。

5.英業達(2356)新事業英研智能透過NVIDIA嵌入式人工智慧運算裝置，攜手世界光學領導品牌Canon、工程界標竿世曦工程，三方跨領域攜手打造全新解決方案，運用AI邊緣運算，簡化交通管理。

英研智能總經理張國彬表示：PAECIA交通管理效益會如此卓著，在於AI影像偵測相當全面，以及在端點進行大量即時邊緣運算，可使中控室更即時掌控現場，為地方政府、民眾省時及省下非必要的無形費用支出。目前此智慧交通解決方案已受到台北市、新北市、台中市、高雄市肯定，並陸續導入。

6.在PC及顯卡市場皆進入庫存盤整高峰，及年底提前截單之際，微星（2377）去年12月營收也大幅走滑、降至122.89億元，月減17.2％、年減20.8％，為2020年6月來單月低點。累計去年第四季營收407.9億元，季增5.7％、年減26.2％，2022全年度則以1,804.11億元站歷年次高，年減10.6％。

7.聖暉(5536)2022年12月合併營收27.7億元，年增30％，為歷年同期新高；累計2022年全年合併營收282.6億元，年增40％，創歷年新高。朋億(6613)2022年12月合併營收8.23億元，年減7.01％，為歷年同期次高，2022年全年合併營收85.93億元，年增37.27％，也創歷年新高。