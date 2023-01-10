1/10盤中熱門焦點股

今（1/10）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）去年業績寫3高+自營商連5買 緯穎來電

緯穎(6669)今年開春以來，獲自營商連續5個交易日買超，股價在本周陸續站回5日及10日線。近5個交易日買超的前5大券商依次為富邦證、摩根士丹利、美商高盛、元大證、花旗環球等。

緯穎2022年第四季自結合併營收達新台幣874.39億元，年增53.7%，創單季歷史新高。營業淨利為54.68億元，稅前淨利為49.63億元，稅後淨利為39.50億元，每股盈餘為新台幣22.61元。毛利率年增0.4%至8.4%，營益率年增0.3%至6.3%，稅後淨利率因匯兌損失及升息影響年減0.1%至4.5%。

2022年度自結合併營收達新台幣2928.76億元，年增52.0%。毛利率年增0.1%至8.2%，營益率年增0.2%至6.1%，稅後淨利為新台幣141.75億元，稅後淨利率年增0.3%至4.8%。基本每股盈餘為新台幣81.09元。2022年度自結合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均創歷史新高。

展望未來，公司表示，資料中心產業長期成長，考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，或影響短期成長力道，公司會謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。（時報資訊 任珮云）

（2）恆勁科技今掛牌興櫃 開高殺低

恆勁科技公司（6920）在2022年12月28日送件申請登錄興櫃一般板股票後，今（10）日以每股23元掛牌買賣。不過，蜜月行情走樣。

恆勁甫開市暫報29.6元，最高價一度上衝32元，飆高逾39%；唯盤中不敵極短線獲利回吐打擊而拉回，迄上午10：36的市價暫報19.1元，由紅翻黑，大跌16.96%。

根據櫃買中心資料顯示，恆勁科技成立於2013年8月間，主要產品是一般載板、特殊載板以及其他等，送件時資本額為29億7,303萬元，產業別是半導體業，主辦券商為元大證券。

恆勁科技2021年業績，營收9億7,404萬元，稅前虧損3億9,590萬元，每股虧損1.91元。自結2022年前11月營收18億1,504萬元，稅後純益1億3,101萬元，每股純益0.44元。（工商時報 林燦澤、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.信驊(5274)：瑞銀證券初評喊買的三檔之一，股后股價落後補漲。

2.興能高(6558)：訂單能見度看到上半年，加上大陸疫情降級轉機，多方展開攻勢，大漲5%。

3.華星光(4979)：上月營收年增181.71%，成功打入光收發模組市場，業績動能可期，激勵多方快攻鎖漲停，攻克月線。

4.天鉞電(5251)：去年12月營收為0.61億元，年增240.58%，盤初火速攻頂，一舉收復月季線。

5.中砂(1560)：台積衝刺3奈米有望帶動供應鏈營收，今早獲買盤拉抬，股價放量勁揚。

6.瀧澤科(6609)：營收創高搭配法人布局，早盤一度觸37.65元突破前高。

7.華邦電(2344)：減產奏效助拳DRAM首季跌幅放緩，外資連日買超拉抬5日線上揚，盤初續走多、向季線挺進。

8.全家(5903)：去年營收飛越900億大關、創新高，但多頭甩不掉5日線糾結，盤初開高走低。

9.台積電(2330)：昨三大法人聯手大買30574張、昨夜ADR續漲2.87%，盤初股價一度漲至487元，市場關注周三法說。

10.聯電(2303)：昨三大法人掃貨買超56285張，昨夜ADR再漲4%，但多頭連攻3日後腿軟，股價一度翻黑。

11.百達-KY(2236)：短均齊揚，多頭續踩油門，股價再衝28.8元新高。

12.耿鼎(1524)：外資連日買超，加上去年12月營收年增27.23%、全年增27.23%，盤初股價彈升逾2%，優於同業。

13.陽明(2609)：上月營收衰退5成，去年營收年增12.39％，仍創高，以目前運價水準來說，整體航線仍然賺錢。股價開高。

14.聯發科(2454)：去年第四季營運可望落底，外資買盤回籠，股價續攻。

15.聯詠(C)：LDD IC補庫存力度加大，美系外資調高目標價，股價續強。

16.M31(6643)：授權金與權利金均穩健雙揚，後續幾年展望依舊樂觀，股價重回500元大關以上。

17.日月光投控(3711)：去年營收可望再創新高，今年先蹲後跳業績挑戰新高，股價在百元以上。

18.旺矽(6223)：去年營收年增14.3%並締新猷，今年展望審慎樂觀，激勵股價表現。

19.旭隼(6409)：三大法人進場，今早突破1700元，回到半個月前的高點。

20.宏亞(1236)：打進全聯代工鏈，又有年節送禮旺季利多，高檔整理後量能增溫，走強5日線上蓄勢再揚。

21.南電(8046)：投信連8賣，累計出脫逾7000張，惟外資接貨抵銷賣壓，小幅回檔1%仍在5日線上。

22.宏致(3605)：四大產品線守護今年營運，股價脫離谷底，突破5日線、月線糾結。

23.大立光(3008)：大摩看潛望鏡太樂觀，遭降評至「劣於大盤」，加以12日法說前爆出跨業投資三實科技案急喊卡，晨盤跌約1.5%內，拚保2200元。

24.玉晶光(3406)：面臨短期逆風，大摩降評至「中立」，晨盤下跌1%，跌落五日線。

25.晶睿(3454)：去年營收近百億創新高，昨獲三大法人聯手買超1790張，聞訊彈升3.5%，站上本月高。

26.智邦(2345)：去年營收闖新高，今年看增雙位數，獲投信連6買，向上攀揚逾2.5%，攻克250元及季線。

27.元太(8069)：電子標籤出貨爆發，去年Q4、全年營收締新猷，投信連6買點火，放量勁揚2%，力戰180元及季線。

28.華新(1605)：去年營收年增逾15%寫次高，外資連2日買超共10196張，股價上漲。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）預見下個輝煌10年 勤誠展笑顏

伺服器機殼廠勤誠(8210)今早股價開平走高，盤中觸及「8」字頭。

勤誠去年營收破百億、創歷史新高，董事長陳美琪表示，今年勤誠新增很多客戶，資訊科技業可以有很多不同的應用。勤誠要給員工不一樣的視野和格局，公司重視培訓員工，從產品開發到生產和策略運用，勤誠只有沒想到的，沒有做不到的，堪稱業界最有價值的公司。

勤誠執行長暨永續長陳亞男昨天出席尾牙晚會時則表示，勤誠去年交出成立40年來最漂亮成績單，目前股價低估，勤誠已經從黑手行業走到解決方案領域，可預見下一個輝煌的10年。

勤誠全年營收105.6億元、年增12%，突破百億元門檻並創新高。勤誠表示，去年環境動盪，不過新客戶、新專案帶動雲端需求，營收仍創佳績，目前4大專案已試產完畢，今年在量產帶動下，營運可望再創佳績。（時報資訊 任珮云）

（5）外資讚華麗轉身XR 宏達電目標價68元

美系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，看好其全新全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite的實力，將從單純VR(虛擬實境)跨入XR(延展時境)，對其元宇宙技術持樂觀態度，也看好宏達電今年在新產品推出帶動下，將帶動營收成長，保持中立評等、目標價68元。

美系外資表示，宏達電在本屆CES發表一款同時具備VR與MR(混合實境)功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，售價1099美元，配備了多項最新技術，更增加了許多XR內容，這與單純的VR相比，是一種擴展技術。外資強調，在VR/XR需求逐漸增加下，對元宇宙技術持樂觀態度，將持續觀察宏達電在VR/XR成為主流設備的機會，故保持中立評等、目標價68元。

美系外資表示，隨著Vive XR Elite的推出，宏達電的內容平台Viveport也宣布從VR轉變為XR平台，Viveport預計在未來幾個月在VR和XR中添加100多款新遊戲，雖然完整名單尚未確定，宏達電已提供了一些資訊，即將推出的內容涵蓋各種類型，包括動作、冒險、動畫和建模、運動、拼圖和音樂。

宏達電還強調了遊戲領域將利用Vive XR Elite的全新攝影鏡頭和手部追蹤功能，反映了宏達電不僅在引進新技術方面的努力，而且還提供軟體和應用程序以吸引用戶，不僅如此，宏達電還將提供5款免費遊戲予消費者，藉此拓寬了潛在的消費者群，這應該會引起消費者對這些新內容的更多興趣技術，有利整體市場需求。

美系外資表示，宏達電營收自2014年以來一路修正下，預計2023年在新產品推出帶動下，將帶動營收成長，預計宏達電今年VR頭戴裝置出貨上看49萬台，年成長達120%，加上競品取消補貼，更有利於宏達電出貨重回成長軌道。（時報資訊 王逸芯）