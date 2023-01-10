搶紅包 群益評估轉機、低基期股曝光
重要事件評析
- 旭隼（6409 TT）12/2022營收MoM-10.83%、YoY+13.92%，營收表現略低於預期。受惠於Inverter出貨高速增長，預估2022~2023年營收、獲利持續提升。但因面臨UPS客戶進行庫存調整，短期營運成長動能預期仍將放緩。
2022年金控獲利受到金融市場動盪、防疫險理賠影響，大多數金控獲利均呈現衰退。展望2023年，預期防疫險理賠在4/2023後告一段落，央行升息的幅度相對2022也將趨緩，原先影響金控獲利的負面因素已逐漸消失。
- 世界先進（5347 TT）自結12/2022營收28.17億元，MoM-7.09%。雖然現在訂單能見度低，不過大尺寸Driver IC已修正超過半年，且2H23將有新訂單挹注，研判基本面已觸底。
- 力成（6239 TT）自結12/2022合併營收57.80億元，MoM-3.80%。力成記憶體客戶集中度高，4Q22~1Q23業績將受到客戶減產影響而下滑，但力成股價已修正，且公司payout ratio維持60%，約配現金6.70元，以目前股價來看，研判殖利率高於市場平均值。
- 旭富（4119 TT）12/2022營收0.89億元，MoM+45.77%、YoY+124.76%，符合預期。由於火災後產能受限，2022年出貨主要是集中在抗癲癇藥VA系列、抗帕金森氏症PGA和麻醉劑原料藥三大類產品。蘆竹廠預計1Q23季底修復完畢，將帶動2023年營收獲利雙位數成長。此外，新加坡客戶所開發的阿茲海默症口服新藥三期臨床結果正向，旭富為其原料藥供應商，有機會受惠。
- 群創（3481 TT） 12/2022大尺寸面板出貨975萬片，MoM+6.32%，但產品結構不及11/2022，12/2022群創的營收161.13億元，MoM-0.42%，4Q22大尺寸面板出貨2,769萬片，QoQ+6.34%，群創的營收479.13億元，QoQ-0.21%，關鍵亦在於中低階面板出貨比重較高。近期通膨疑慮加劇持續衝擊消費者購買意願，預估2Q23以前群創的產能利用率偏低，營運展望平淡。
- 研華（2395 TT） 12/2022營收56.35億元，MoM-3.11%，主要係中國、台灣市場部份訂單遞延出貨所致，4Q22營收171.87億元，QoQ-7.67%，原因在於中國、台灣等地需求降溫，表現低於研華先前預估。1Q通常仍為淡季，預期研華營運較缺乏業績動能。
- 億光（2393 TT） 12/2022營收MoM-8.25%、YoY-23.38%，營收表現略低於預期。公司發展著重於利基型產品有助於避開低價競爭並提升營運體質。但受到終端需求走弱影響，4Q22~1Q23營運動能續降，且無匯兌利益挹注，預估2023年整體獲利受壓。
- 晶睿（3454 TT） 12/2022營收11.11億元，MoM-3.82%，但連續3個月達11億元以上的高水準，4Q22營收33.96億元，QoQ+32.29%，2022全年營收99.48億元，YoY+82.48%，創歷史新高，主要係美國「國防授權法」相關訂單持續挹注所致，且預估2023年仍將受惠。
- 橘子（6180 TT）公布12/2022營收為7.26億元，MOM +5.39%，YOY +9.66%，略低於群益預估的7.76億元，相差-6.44%，主要是因為《天堂M》開服五週年的活動，玩家回流狀況不如預期。橘子2023年《新楓之谷》將持續改版以維持成長，且有代理遊戲和自製遊戲推出，營收和獲利具想像空間。
- 華研（8446 TT） 12/2022營收為7,981萬元，MOM +3.30%，YOY -5.69%，與群益預估的8,069萬元差異不大。展望方面 : 授權的部分，已有跟其他音樂串流平台洽談合約，不過尚未有結果；演藝經紀的部分，隨著政府的防疫政策走向共存，演藝經紀收入已逐步回溫。
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