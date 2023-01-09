1/10盤前》大客戶擴建新廠 這檔IC吸金

台股今（1/10）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.外資大咖連袂歸隊！9日大舉買超台股361.81億元，扮演盤面主力推手，點火權值、電子股，「護國神山」台積電上漲4.91％，市值重返12兆元大關，大立光、信驊等高價股也同步上演兔跳攻勢，支撐大盤帶量收復月線14,377點，農曆封關前可望挑戰萬五大關。

2.台股2023年上演農曆封關前的搶紅包行情，台股9日報復性大漲378.87點、一舉收復14,700點整數關卡。台股分析師認為，電子業擺脫庫存利空，展開跌深反彈行情後，資金將回歸營運創新高個股，如元晶、鈊象等，擁基本面護體。

台股2022年12月合併營收10日公布完畢，9日已有50檔單月合併營收寫下歷史新高，搭配三大法人買超布局有元晶、鈊象、連宇、樺漢、閎康、亞力、宏泰、環科、瀧澤科、中保科、普誠、長聖、精誠、濟生、汎銓、立凱-KY等個股。

3.安控獲利王廠晶睿（3454）2022年暴吃NDAA（美國國防授權法案）紅利，帶動2022年業績登高，雖然12月營收僅以11.1億元，拿下歷史第三高，但也成功推升2022年第四季及全年營收同步創高，好表現法人也看在眼裡，成為推升晶睿股價重返200元大關的新動力。

4.雲端資料中心供應商緯穎（6669）繼去年第四季及全年度營收同寫新猷後，9日公告自結單季及全年財務數字，單季稅後每股純益（EPS）22.61元、全年度EPS來到81.09元創高，也端出優於法人預期的成績。

5.IC設計族群2022年大跌5成，表現遠遜於台股的下跌22％與費城半導體指數的下挫36％。不過，瑞銀證券看到重新買進機會，研判台股指標股搶搭網通、伺服器、高速介面三大商機，初評瑞昱（2379）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）「買進」。

6.系統電（5309）公布去年12月營收3.08億元，年成長36.96％，全年累計營收為34.02億元，年成長38.51％。去年受疫情影響，整體市場相對不穩，但由於TPMS（胎壓偵測器）、UPS（不斷電系統）出貨大幅成長，IPC（強固工業電腦）在第四季放量出貨，仍推升系統電第四季和全年合併營收創新高。

7.連鎖餐飲集團揚秦（2755）、瓦城（2729）2022年12月業績報喜，揚秦12月營收1.75億元、年增13.83％，2022年第四季營收4.95億元、年增15.72％，2022全年營收18.84億元、年增20.62％，單月、單季及全年營收皆創下歷史新高。瓦城12月營收4.41億元、年增5.77％，2022全年營收45.38億元、年增7.32％。

8.受惠於年終旺季效益，汽車零件廠AM（售後維修）與電動車供應鏈族群12月業績衝鋒。東陽（1319）在AM事業領軍下，2022年營收衝上212.80億元，改寫近三年新高；和大（1536）在特斯拉等電動車客戶強力拉貨下，2022全年合併營收達73.40億元，改寫歷史新高。

9.機能服飾及羽絨衣代工廠廣越（4438）自結2022年12月合併營收15.56億元、年增4.62％，累計2022全年營收200.62億元創新高，年增54.22％。

10.連接器廠凡甲（3526）9日公告2022年12月營收1.68億元，全年營收達23.11億元、年減11.83％，仍為歷史第三高。較2021年下滑主要是受到整體產業去庫存所致，不過展望2023年，公司看好電動車仍在快速成長，以及伺服器新平台將推出，對於今年營運展望不看淡。

11.勤誠（8210）公布2022年12月營收10.9億元，年增16.9％，累計全年營收達105.6億元，較2021年成長12％，成功突破百億大關目標。

12.測試大廠京元電（2449）雖然面臨消費性晶片庫存調整，聯發科手機晶片測試訂單明顯轉弱，但受惠於車用及工業用等晶片測試訂單續強，2022年第四季營收88.50億元表現優於預期。京元電2023年第一季雖然仍有客戶去化庫存壓力，但預期第二季後訂單能見度將回復正常季節水準，全年營收穩中求勝並挑戰續創新高。

13.喬山受惠商用健身房客戶持續擴張，拉貨力道強勁，2022年12月合併營收47.13億元，累計2022全年營收338.35億元，單月與累計營收均創歷史新高。

14.國巨9日公布2022年12月自結合併淨營收為90.01億元，單月營收較前月減少10％，寫2022年單月最低，但年增9.5％，無論是12月或是第四季營收均寫同期新高紀錄。累計國巨2022年營收二度飛越千億大關，以1,210.69億元連續第二年創下歷史新高紀錄。

15.金控2022年獲利只剩單引擎衝刺。在升息趨勢下，多家金控下子銀行獲利創新高，中信金控9日公告自結獲利，2022年12月中信銀單月稅後賺37.65億元，累計全年稅後純益371.42億元，創中信銀獲利的歷史新高，且較2021年大幅成長近24.7％。

16.資訊軟體商叡揚資訊（6752）2022年12月合併營收為1.66億元，月增16.73％、年增36％，累計2022年營收為14.27億元，年增20.83％，創上櫃以來單月及年營收新高。

17.美股費半指數6日大漲，帶動台股資金9日搶進跌深半導體股，台積電（2330）不僅12日法說吸睛、股價也「吸金」，9日跳空大漲近5％，領軍旗下4檔小金雞創意（3443）、采鈺（6789）、世界（5347）、精材（3374）噴發，M31（6643）、日月光投控（3711）等大聯盟成員同步走強。

18.2023年將是創新板掛牌豐盛年。繼錼創科技-KY創（6854）2022年8月8日上市後，已有6家新創企業申請創新板。其中，最受關注的有泓德能源（6873）、雲豹能源（6869），證交所去年底董事會已通過上市案，以及Gogolook走著瞧（6902）、倚天酷碁（2432）均趕在年底送件。

19.在伺服器與車用電子撐場面下，廣達2022年12月營收意外仍站在千億元之上，2022全年營收成長13.5％、以1.28兆元創歷史新高。

20.亞股大漲，外資匯入，新台幣跟著走強。新台幣兌美元9日收在30.52元、強升1.75角，創去年12月5日以來逾一個月新高，以上周六獨開市收盤計算升幅0.57％（以上周五計算為0.63％），為逾一個月最大升幅，台北、元太外匯市場總成交金額17.185億美元。外匯交易員分析，若外資持續回頭，金兔年新台幣可望再戰2字頭。

21.製鞋三雄豐泰（9910）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）2022年合併營收聯袂創新高。

其中豐泰2022年合併營收959.02億元、年增36.32％，鈺齊241.81億元、年增55.56％，志強185.25億元、年增50.17％。

22.不畏大環境充斥諸多挑戰，PCB硬板大廠健鼎（3044）在汽車板、伺服器板支撐下，2022年營收逆勢創下新高。燿華（2367）受益於體質調整有成，2022年營收成長近3成，回到相對高檔位置。

23.超商二哥全家9日公布2022年12月營收為78.21億元，年增7.7％，也比11月微幅成長0.8％。累積2022全年營收907.4億，年增8.5％，不僅優於2021年的836.59億，並打破2020年的歷史紀錄853.65億元，飛越900億大關再創新高。

24.中華電信總經理郭水義9日表示，中華電信正積極以5G、智慧物聯網（AIoT）、雲端、資安、AR／VR等科技力投入健康管理、保健照護、醫療診治等三大面向生態系，未來將透過廣結盟，積極搶攻居家自我健管管理，長照及社區高齡保健照護。

25.保瑞（6472）受惠併購、代工效益發威，2022年營收一舉衝破百億元，達103.2億元，年增110.33％，其中第四季營收衝上51.37億元，逼近前三季總和51.83億元。法人預估保瑞2022全年獲利應由二個股本起跳，持續坐穩製藥獲利王寶座。

26.電車供應商Panasonic將在美國再度擴建新廠，全力衝刺電動車市場。法人指出，微控制器（MCU）廠新唐（4919）的電池管理系統IC成功打進Panasonic電池供應鏈，隨著電池產能持續擴增，代表新唐產品出貨動能將更加暢旺。(閱讀全文)

27.OEM大廠微星（2377）跨出PC本業，將目標市場鎖定在電動車領域，繼先前導入電動巴士的車載系統後，並於上周美國消費性電子展（CES 2023）宣布搶進充電樁市場。微星表示，充電樁方案採用All in One架構，除了具有感測器能辨識車牌，同時也具有支付系統，提供螢幕介面及後端管理客製化方案，預計6月在台出貨並上看2,000支。

28.螞蟻集團公告調整股東投票權，阿里創辦人馬雲放棄螞蟻實際控制權，相關消息帶動阿里巴巴港股9日飆漲近8.7％、股價重返110港幣，刷新半年來高點。

29.私募股權公司近日加強投資藥物研發，一改過去認為該領域風險過高的看法。包括美國私募巨頭百仕通（Blackstone）在內的公司成立相關基金、投資可能獲批准上市的藥物，甚至考慮收購藥物進入臨床試驗階段的藥廠。

30.國內最大統包工程承攬商中鼎9日表示，已成功取得中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）專案計畫、年產量達208萬公噸的乙烯廠統包工程，預定2026年底完工投產，屆時將成為全球產量最大的乙烯廠之一。

31.針對大陸股市趨勢，近幾個月一直堅守多方立場的投行高盛9日發表報告指出，受惠於大陸重新開放與一些關鍵的政策轉變，2023年大陸股市有望上漲15％。另外，MSCI中國指數2023年首周上漲約8％，創下1995年以來表現最好的開局。

32.勞動部9日公布最新無薪假統計，總計有2,017家、實施人數1萬3,499人，相較前一周大減4,993人。勞動部表示，製造業減少的人數最多，主要是因一家印刷電路板業者與一家光電業者分別停止實施300多人；另值得注意的是，一家國籍航空公司停止實施150多人休無薪假，這是最後一家取消無薪假的國籍航空。

33.台電規劃在2023年啟動大林電廠燃氣機組更新改建及台電綜研所深澳所區開發兩大新計畫，分別投入455.85億、130.71億元，合計586億元以加快「非核」能源轉型、穩定南部供電，並投入未來新型態電力研究。

34.星宇航空擴大機隊規模，第二架A350-900廣體客機9日由董座張國煒親自駕駛飛抵台灣，今年預計還有2架350、4架330neo交機。董座張國煒表示，隨著星宇在短、中、長程航網版圖更完整，將為北美與東南亞的轉機航網發展帶來關鍵助力。

35.進入2023年以來，人民幣兌美元匯價上演強升行情，人民幣兌美元在岸價9日更是拉升近900個基本點，與離岸價雙雙升破6.8元關口。2023年截至9日僅短短五個交易日，在岸價不僅連五漲，累計漲幅更高達2.66％。

36.台灣機械產業2022年受全球經濟景氣走疲影響，8月起出口值連續5個月下滑；不過拜電子設備、檢量測設備及工具機等出口暢旺，全年出口值及產值首度突破新台幣1兆大關，包括出口值1.03兆、產值1.45兆，雙雙飆史上新高。（中性看待）

37.受到記憶體價格在2022年下半年走跌影響，記憶體模組大廠威剛（3260）公告2022年合併營收350.52億元，較2021年下滑11.4％。展望2023年，威剛董事長陳立白表示，對下半年的總體經濟走勢持正面看法，並看好威剛在高毛利率產品出貨上揚推動下，下半年獲利能力將優於2022年表現。

38.東哥遊艇（8478）2022全年合併營收55.55億元、年增21.98％，續創歷史新高。由於豪華遊艇買氣不墜，東哥訂單已經排至2025年，2023年底還將發表新系列遊艇。

39.南寶（4766）受惠鞋材接著劑業務動能強勁，2022年12月營收17.27億元、創同期新高，年增2.1％；2022全年營收220.04億元、年增22.4％，改寫歷史新高。

B.利空因子：

1.通膨壓力持續影響終端需求，摩根士丹利證券指出，鴻海有高達7成以上營收來自智慧機等消費性電子產品相關，面臨通膨高漲的逆風，勢將不利營收表現，終結多頭看法，將投資評等降評「中立」，並研判2023年營收將呈年衰退。

2.美股投資人靜待美國聯準會主席鮑爾的談話，華爾街股市9日開高，紐約聯儲公布月度報告顯示消費者預期通膨出現放緩跡象，帶動道瓊工業指數早盤一度勁揚漲304點，惟聯準會官員陸續發表鷹派言論，使美股午盤後漲幅蒸發，華爾街股市收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下挫112.96點或0.34%，收33,517.65點；標普500指數小跌2.99點或0.08%，收3,892.09點；那斯達克指數小幅上漲66.36點或0.63%，收10,635.65點；費城半導體指數揚升50.65點或1.92%，收2,686.75點。(中性看待)

3.仁寶2022年12月則同時受筆電與非PC產品淡季來臨影響，營收下跌至725.23億元的低點，第四季營收並創2020年第一季以來新低，全年營收負成長13.1％。

4.整體PC市況在去年第四季進入清庫血戰高峰期，受高庫存所累的華碩2022全年度集團營收雖交出微幅年增、以5,371.91億元站歷年次高的表現，但在大力清庫、提列庫存跌價及降價促銷、犧牲毛利下，恐導致第四季營運面臨單季轉虧局面。

5.摩根士丹利證券指出，市場對潛望鏡帶來的產業商機期望過度樂觀，整體智慧機產業第一季基本面依舊疲弱，復甦最快也要等到第二、三季才有可能，一口氣降評大立光至「劣於大盤」、光學二哥玉晶光至「中立」，加上降評陸股舜宇光，形同全面看空光學族群。

6.陽明海運總座杜書勤9日表示，黑天鵝、白天鵝滿天飛，不論海運市況還是航商獲利，今（2023）年真的都看不準！對航商來說，最擔心購買力不好；最大利多是俄烏戰爭早點結束，重建需求噴發。杜書勤估計，2022年是貨櫃航運業獲利有史以來最好的一年，2023年沒辦法比去年好，但是會下滑多少，目前說不準。

7.「平均地權條例修正案」傳出可望在10日拚三讀通過，內政部日前針對建商強烈反對的私法人買房採許可制，改口聲稱將會採有條件「免經許可」、「需經內政部許可」兩大類。不過多位建商仍幹譙：周延的政策不是只在施行細則或子法訂太多的例外條款，「錯誤的政策，也會變成另一個釘子戶！」

8.貨櫃海運業2022年營運歷經冰火二重天，運價先大漲、後大跌，連動營收上衝下洗，陽明海運9日公告12月合併營收163.6億元，月減16.58％、年減53.4％，連續4個月呈年、月雙減，寫全年單月最低，甚至回測2020年11月來低點。

9.宛如美國國會暴動翻版的戲碼8日在巴西上演，上任甫滿一周的魯拉政府，9日對滋事的前總統波索納洛支持者啟動調查，還以維安不力為由將首都巴西利亞首長停職。

分析師指出，魯拉政權的政治騷亂會讓投資人對巴西資產感到不安，巴西股匯周一大跌。

10.巴西前極右派總統波索納洛數千名支持者暴動衝進國會、總統府和最高法院，投資人擔心衝擊金融市場。金管會證期局9日公布，國人投資的境內外基金在巴西曝險部位為846億元，占比在境內及境外基金比重分別為0.58％及1.61％，風險可控，金管會將緊盯後續變化。

11.華爾街巨擘高盛集團（Goldman Sachs）將於本周周中展開新一輪大規模裁員行動，可能多達3,200位員工丟飯碗。 這波裁員行動恐衝擊高盛大部分核心事業，但仍以投行部門為主。高盛旗下的消費銀行Marcus去年大虧，內部料將裁減數百個職位。

12.美國財報季本周開跑，隨著企業業績揭曉，投資人藉此評估市況前景，也意味美股本周將迎向重大考驗。分析師預期，標普500企業去年第四季將呈現2020年疫情高峰以來第一次獲利衰退。

13.澳洲央行持續升息導致房市需求急速降溫，過去半年來房價跌幅刷新歷史紀錄，而且分析師預期未來幾個月隨著央行繼續升息，房貸利率連帶攀升將進一步打擊房市，使得房價續跌。

14.美日領導人將於本月13日會面，在此之前，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）表示，美國正與日本、荷蘭、韓國等國討論限制對中國出口半導體。他特別強調韓國的重要性，呼籲限制措施必須將韓國納入範圍，「需各方就協議達成一致」。

15.市調機構指出，由於消費性電子需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價，諸如美光等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13～18％，但仍不見下行周期的終點。

16.急喊卡，大立光（3008）投資三實科技生變，大立光原擬投資6.03億元投資三實科技拿下75％股權，不過該案在歷經2個月之後，卻意外喊停，大立光9日下午公告，於2022年10月17日決議取得三實科技75％股權乙案，因認購合約中之特定前提或要件未能達成或成就，故解除此項股份交易。（中性看待）

17.受到年終盤點影響，華新科（2492）2022年12月再繳年、月雙減營收成績單，單月營收降至23.72億元，創2020年3月以來新低紀錄，年、月減幅均達二位數，累計華新科第四季營收達75億元，也創下2020年第二季以來低點。

18.全球通膨烏雲籠罩，台灣、大陸、越南出口同步降溫，造紙業2022年下半年旺季不旺，造紙大廠正隆（1904）自結2022年12月營收35.59億元、年減18.1％，累計2022全年營收439.54億元、年減2.3％，沒能守住正成長。

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