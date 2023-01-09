大摩終結多頭看法：鴻海電動車開花還早

通膨壓力持續影響終端需求，摩根士丹利證券指出，鴻海有高達7成以上營收來自智慧機等消費性電子產品相關，面臨通膨高漲的逆風，勢將不利營收表現，終結多頭看法，將投資評等降評「中立」，並研判2023年營收將呈年衰退。

鴻海有55％營收來自智慧機與消費性電子產品，18％營收比重來自筆電與iPad，在摩根士丹利的觀點中，這些產品的需求都無法免除於通膨壓力影響之外，估計鴻海2023年營收將年減2％，其中，消費性產品與智慧機業務營收年減8％之多。

尤其大陸疫情爆發，迄今仍持續處在高峰期，摩根士丹利估計，大陸疫情衝擊造成的勞動力招聘與保留成本，恐拖累2022年第四季獲利的5％，或是降低毛利率0.4個百分點，而且這個情況可能延續到2023年第一季。

更進一步來看，鴻海的美國大客戶持續提出多元化生產基地要求，無論是分散到大陸當地的太原或贛州，抑或是在越南、印度與美國等海外生產基地增加工廠，都將增加前期費用，也會限縮鴻海營業利益率擴張的空間，外資估算，鴻海2023年營業利益率僅勉強持平於2.5％左右，即營業利益衰退12％。

長遠來看，儘管鴻海持續推動電動車製造事業的布局，像與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund（PIF）合資企業Ceer正式成立，打造沙國第一個國家電動汽車品牌；與裕隆集團合資的鴻華先進設計開發第一款量產電動車LUXGEN n7；與美國新創車廠INDIEV公司簽署合作備忘錄；以及與泰國國家石油集團（PTT）合資公司HORIZON PLUS宣布將在泰國建立電動車生產據點等。但摩根士丹利證券提出，目前都還在布局階段，要產生較明顯的營收貢獻最快也要等到2024年，也就是說，開花結果還要再等等。加上事業轉型造成更高營運成本等因素，大摩下修鴻海2022年～2024年獲利預期，推測合理股價降至116元，約當2023年每股稅後純益（EPS）的11倍本益比水準，也與過去十年平均值相當。

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