甩庫存利空 元晶等16檔營收新高股Q1衝鋒

台股2023年上演農曆封關前的搶紅包行情，台股9日報復性大漲378.87點、一舉收復14,700點整數關卡。台股分析師認為，電子業擺脫庫存利空，展開跌深反彈行情後，資金將回歸營運創新高個股，如元晶、鈊象等，擁基本面護體。

統一投顧董事長黎方國表示，6日美國公布幾項經濟數據，其中2022年12月美國薪資升幅低於預期，平均時薪年增4.6％，就業市場強勁，且薪資升幅低於預期，降低市場對薪資通膨螺旋式上漲的擔憂，激勵歐美股市大漲，其中道瓊收復所有均線，表現亮眼。

台新投顧副組黃文清表示，6日與台股連動性最強的費城半導體指數站上月線，激勵9日台積電等跌深的半導體股大漲，終場台股收復14,700點整數關卡，達14,752.21點，上漲378.87點，累計今年已大漲614.52點、漲幅4.35％，2023年一開年拿到「好彩頭」。

黃文清認為，隨著超跌的電子股展開跌深反彈後，多方資金將回歸到基本面，建議投資人布局2022年12月營收強勁的個股，搭配法人布局，增添第一季營運暢旺的想像空間。

台股2022年12月合併營收10日公布完畢，9日已有50檔單月合併營收寫下歷史新高，搭配三大法人買超布局有元晶、鈊象、連宇、樺漢、閎康、亞力、宏泰、環科、瀧澤科、中保科、普誠、長聖、精誠、濟生、汎銓、立凱-KY等個股。

第一金投顧董事長陳奕光認為，第一季看好大陸解封行情及春節長假遊戲族群，1月17日台股封關後，春節年假長達12天，遊戲業者搶攻過年期間商機，1月營收值得期待。

鈊象是台股商業遊戲機大廠，2022年12月營收首度突破11億元，達11.02億元、月增7.69％、年增23.62％，寫下單月新高，股價持續走揚。

此外，半導體產業持續擴產，激勵半導體檢測分析廠閎康2022年12月營收3.86億元、年增14％，創下新高，外資連五日買超，投信連四日買超，法人著眼於閎康的日本車用高速運算處理器及車載娛樂系統晶片檢測需求強勁。