1月9日一分鐘強弱勢股

1月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

穩懋(3105)

10.00

終端庫存調整接近尾聲，穩懋營收自第2季回升可能性大增

興勤(2428)

9.96

提升車用、工控、電源營收占比，今年營收看增2成

晶心科(6533)

9.96

Google將支援 RISC-V，挹注IP供應鏈晶心科

矽力*-KY(6415)

9.92

去年第4季到今年上半年營收將負成長，但下半年將恢復成長

材料-KY(4763)

9.86

簽下穩定的訂單及擴產效益挹注，營收將年增3成

川飛(1516)

9.82

轉型生煤交易的川飛，12月營收2.2億元，改寫單月新高

亞德客-KY(1590)

8.29

亞德客掌握大陸市場復甦所帶來的投資契機，外資看好

台燿(6274)

6.42

擴產及迎接中長期成長，完成5年期30億元聯貸案

晶睿(3454)

6.41

聚焦AI安防解決方案，12月營收11.1億元，創同期新高

嘉澤(3533)

6.11

兩大新平台推動下，今年營收、獲利同步看增

表：王淑以

1月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

東碩(3272)

10.00

營運低迷，12月營收3.94億元，年減40%，月減42%

康控-KY(4943)

9.91

自結11月稅後虧損為1.26億元，每股淨損為0.8元

東科-KY(5225)

4.52

出貨高峰已過， 12 月營收降至7.6億元，營收雙減

士電(1503)

4.42

搭上綠能題材，股價大漲，惟台股將封關，資金撤出

銘旺實(4432)

4.21

為成衣代工廠，12月營收0.99億元，月減20%、年減43%

jpp-KY(5284)

3.70

為駕駛艙航電機構件供應商，12月營收月減14%

晟田(4541)

3.12

出貨減少，12月營收降至0.99億元，月減22.42%

永新-KY(4557)

3.11

廈門廠停產，12月營收1.81億元、年減33.88%

力山(1515)

2.99

營運清淡，12月營收年減76%，降至3.55億元

智邦(2345)

2.94

12月營收衝新高，年增30%，月增28%，股價漲多回檔

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組