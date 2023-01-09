1月9日一分鐘強弱勢股
1月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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穩懋(3105)
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10.00
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終端庫存調整接近尾聲，穩懋營收自第2季回升可能性大增
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興勤(2428)
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9.96
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提升車用、工控、電源營收占比，今年營收看增2成
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晶心科(6533)
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9.96
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Google將支援 RISC-V，挹注IP供應鏈晶心科
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矽力*-KY(6415)
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9.92
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去年第4季到今年上半年營收將負成長，但下半年將恢復成長
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材料-KY(4763)
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9.86
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簽下穩定的訂單及擴產效益挹注，營收將年增3成
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川飛(1516)
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9.82
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轉型生煤交易的川飛，12月營收2.2億元，改寫單月新高
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亞德客-KY(1590)
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8.29
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亞德客掌握大陸市場復甦所帶來的投資契機，外資看好
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台燿(6274)
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6.42
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擴產及迎接中長期成長，完成5年期30億元聯貸案
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晶睿(3454)
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6.41
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聚焦AI安防解決方案，12月營收11.1億元，創同期新高
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嘉澤(3533)
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6.11
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兩大新平台推動下，今年營收、獲利同步看增
製表：王淑以
1月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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東碩(3272)
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10.00
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營運低迷，12月營收3.94億元，年減40%，月減42%
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康控-KY(4943)
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9.91
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自結11月稅後虧損為1.26億元，每股淨損為0.8元
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東科-KY(5225)
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4.52
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出貨高峰已過， 12 月營收降至7.6億元，營收雙減
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士電(1503)
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4.42
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搭上綠能題材，股價大漲，惟台股將封關，資金撤出
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銘旺實(4432)
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4.21
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為成衣代工廠，12月營收0.99億元，月減20%、年減43%
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jpp-KY(5284)
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3.70
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為駕駛艙航電機構件供應商，12月營收月減14%
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晟田(4541)
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3.12
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出貨減少，12月營收降至0.99億元，月減22.42%
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永新-KY(4557)
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3.11
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廈門廠停產，12月營收1.81億元、年減33.88%
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力山(1515)
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2.99
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營運清淡，12月營收年減76%，降至3.55億元
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智邦(2345)
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2.94
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12月營收衝新高，年增30%，月增28%，股價漲多回檔
製表：王淑以
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