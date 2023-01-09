年後100％漲？抱這5檔股過年安啦！

封關倒數前7天，市場擔心史上最長年假，不敢抱股過年，但股神說過，「在別人恐懼時要貪婪」，分析師指出4利多，證明台股年後上漲機率100％，首先是過去發消費券、振興券時，台股漲半年，其次是這次普發現金，沒有不漲的道理，加上國安基金還在場內，至今已砸300億元，最後是台幣強勢，外資仍持續回流台灣，台股萬四有撐，封關前3日是絕佳進場機會。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，投資要獲利就是要領先市場、提前布局，比如農曆年受惠股：富邦媒（8454）、鈊象（3293）、長榮航（2618），綠能政策受惠股：森崴能源（6806）、樂事綠能（1529）等。

富邦媒（8454）：主要經營MOMO購物，為台灣電商龍頭，11月營收145億元，年增18.8％再創新高。農曆年是採購旺季，1月營收將再創新高，有望激勵股價攀高峰，可留意股價回測5日線的買點。

富邦媒、鈊象、長榮航、樂事綠能、森崴能源洩買點

鈊象（3293）：主力為益智、博奕等遊戲，代表作是「明星三缺一」，打入歐美博奕遊戲市場，11月營收10.2億元，年增11％創次高，預估去年EPS逾42元，本益比不到10倍。農曆年是電玩旺季，下月又有台北電玩展，利多激勵，股價如回測到前高430元不跌，可考慮進場。

長榮航（2618）：台灣航空客運龍頭，受惠大陸解封，營收年增率已倍增，將一路旺到年底。雖有長榮航勤勞資糾紛，但股價在 27-29元間震盪，因年假長達10天，民眾出國意願高，1月營收肯定大爆發，建議2月前布局。

樂事綠能（1529）：主業務為電力系統工程29%，機電設備（配電盤、變比器）37%，太陽能售電25%，受惠台電10年電網韌性計畫，營運轉強，股價在22元之上震盪，短多格局沒有改變。

森崴能源（6806）：正崴（2392）旗下太陽能整合商，專注太陽光電、離岸風電、水力發電等電廠建置和維運，還有液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台與節能、儲能等服務，獲綠能政策加持，股價在90元附近出現調節賣壓，KD指標也在相對高點，若KD回到50以下，震盪不跌，將是另一個進場機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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