運價又崩 水手想逃「這價位」還能做多？

先不管年終了 運價又慘崩！水手想要逃先等等 「這價位」還能做多

台股今（9）日以14,504.47點開出，上漲131點，指數「電梯向上」，終場噴漲378.87點，收在14,752.21點，類股僅電器電纜、航運類股下跌，航運股反映上周運價又轉跌，貨櫃三雄中箭，一哥長榮（2603）終場跌2.52％，陽明（2609）、萬海（2615）則跌不到1％，分別跌0.47％、0.39％；資深證券分析師指出，貨櫃股難脫箱型格局短線，惟股價已跌深，5日線上方可做多，5日線下方觀望。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）好不容易由黑翻紅，終止27跌，今年開局第一周又再度轉跌，近一期報價下跌46.41點，來到1,061.14點，跌幅甚至擴大4.19％，業內人士認為，跌價就會有航商退出，船就會變少，惟運價就有望谷底反彈。

公認最懂航運的男人、台驊投控（2636）董事長顏益財仍樂觀看待航運後市並表示，首季運價下跌，主要受到中國大陸疫情反彈影響大，缺工干擾工廠生產，不排除超跌，但以目前歐美線運價來看，2萬TEU以上大船還有獲利，第二季運價有機會反彈，大陸解封後、俄烏戰後需求可期，預估貨櫃雙雄長榮、陽明今年還是會賺錢。

展望今年海運市況，陽明海運前董事長謝志堅認為，第一季大陸解封、疫情反彈，春運提早、延後開工，工廠出貨少，而要等到4、5月大陸工廠開工、出貨，第二季海運才會慢慢變好，第三季進入傳統旺季，但可能不會比疫前同期好，進入第四季要看歐美CPI降幅，終端需求是否恢復。

投資達人陳愉昇則在YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》指出，貨櫃航運三大指標，包括上海出口集裝箱運價指數（SCFI）、波羅的海全球集裝箱指數（FBX）、世界貨櫃運價指數（WCI）都已在歷史低檔區，「再怎麼跌也不會跌到哪裡去」。

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（旺得富理財網 黃順德）