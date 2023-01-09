電子大軍復活 11檔扛大旗 穩懋矽力紅通通

台股今天9日收盤報14,752.21點，漲378.87點，漲幅2.64％，成交量放大至2,219.99億。台積電法說會12日登場，是台股本周重頭戲，台積電股價直接跳空開高一路放量上攻，終場大漲22.5元、漲幅4.91％，推升半導體類股大漲，矽力*-KY、晶心科更攻上漲停，聯電也噴漲近5％，指數輕鬆越過月線及14,700點。

盤面上，外資出具報告看好穩懋股價已反映第一季頹勢，營收可望恢復成長態勢，砷化鎵族群全面大漲，穩懋亮燈漲停，全新收復80元大關大漲7％作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計興勤、晶心科、穩懋、滿心共11檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，半導體類股大漲4％，運輸股表現疲軟，下跌0.44％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6％以上漲幅，其中6檔觸及漲停為興勤（2428）、晶心科（6533）、矽力*-KY（6415）、材料-KY（4763）、川飛（1516）、立益物流（1443），其他依序為亞德客-KY（1590）、全新（2455）、京城（2524）、晶睿（3454）。

今日上市有10檔股票2.86％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為康控-KY（4943），其他依序為天瀚（6225）、東科-KY（5225）、士電（1503）、jpp-KY（5284）、廣宇（2328）、永新-KY（4557）、力山（1515）、智邦（2345）、豐達科（3004）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、華新（1605）、裕隆（2201）、國泰金（2882）、臺企銀（2834）、台積電（2330）、群創（3481）、中信金（2891）、力積電（6770）、華航（2610）。

上櫃有10檔6％以上漲幅，其中5檔觸及漲停為穩懋（3105）、滿心（2916）、元創精密（3685）、叡揚（6752）、兆遠（4944），其餘依序為建榮（5340）、巨有科技（8227）、茂達（6138）、台燿（6274）、泰茂（2230）。

今日上櫃有10檔股票有3.57％以上跌幅，其中一檔觸及跌停為東碩（3272），其他依序為系通（5348）、昇益（5455）、大拓-KY（8455）、泰金-KY（6629）、銘旺實（4432）、天揚（5345）、強生（4747）、台灣銘板（6593）、榮昌（3684）。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、健喬（4114）、金居（8358）、世界（5347）、松瑞藥（4167）、穩懋（3105）、晶宏（3141）、台燿（6274）、普誠（6129）、天宇（8171）。

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