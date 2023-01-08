16檔題材股鋒芒畢露 CES概念上漲機率曝

市場關注台積電12日法說，市場普遍預期台積電第一季度雙位數衰退，將影響投資人在封關前的持股信心，法人篩選包括宏達電（2498）等CES展概念、板卡、內需、鋼鐵塑化及金融等16檔題材股，短線上仍有機會輪動表現。

美國消費電子展（CES）熱鬧登場，展品包括AR/VR、人工智慧、雲端服務、網路安防等，宏達電、聯詠、瑞鼎、天鈺等概念股，板卡族群技嘉、微星、華擎等也趁此機會推出新產品，搶食商機。

國泰證期協理簡伯儀指出，根據統計，在CES展期間，當日開展電子股上漲機率高達70％，後續5天隨著題材發酵，上漲機率80％，之後在議題發酵後，指數出現漲多回檔，電子股短多行情可期。

近期市場另一關注主題是行政院擬每人發6,000元現金，還稅於民，包括美食-KY、王品、雲品、富邦媒等內需股受惠大。

此外，報價止跌的鋼鐵股及塑化股，如大成鋼、華夏，也見法人買盤進駐。而外資及投信近一周陸續買進金融股，永豐金、中信金、第一金摸底行情可以期待。

簡伯儀分析台股多空因素，在利多部分，包括法人態度偏多、日線技術指標轉強、內需概念股仍熱，美元低檔，新台幣短線有望走升。

在利空部分，法說會密集展開，市場聚焦今年成長、庫存問題；美國聯準會會議偏鷹派，市場資金趨於緊縮；年前長假效應，市場投資氣氛觀望；製造業指數偏弱，首季成長趨緩。整體而言，指數反彈，量能增溫，以題材股較有表現機會。

元富投顧總經理鄭文賢指出，台股上周成交值維持在1,500億～1,700億元，並未出現攻擊量能，台股距離農曆年前封關日只剩7個交易日。近期美國公布就業數據仍佳，但聯準會（Fed）會議紀錄維持鷹派態度不變，美國陷入盤整。

考量台積電法說會即將召開、過年期間又有美股財報公布，緊接2月初Fed會議，投資人觀望氣氛濃厚。台股成交量能依舊無法有效放大，台股低檔有撐，但追高意願不足，台股可能在月線14,375點、季線14,012點狹幅震盪為主。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股目前於季線上方狹幅震盪，面對下彎的月線壓力，估計補量至2,000億元以上，加權指數有機會向上突破。目前盤勢呈題材股輪漲，可短線操作，如中國大陸解封受惠股、觀光股、鋼鐵、太陽能、遊戲股。

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